FOTO: Maribor prek Hapoela do raja lige prvakov!

MARIBOR – Mariborski nogometaši so se tretjič v zgodovini uvrstili v skupinski del lige prvakov, potem ko so na povratni tekmi četrtega predkroga premagali Hapoel Beer Shevo z 1 : 0 (1 : 0). Prvo tekmo so Izraelci dobili z 2 : 1. Za Maribor je nocoj edini zadetek dosegel Mitja Viler v 15. minuti.