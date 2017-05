FOTO: Juventus potrdil vozovnico za veliki finale

TORINO – Nogometaši Juventusa so prvi finalisti nogometne lige prvakov. Na povratni tekmi polfinala so na domačem stadionu še drugič premagali Monaco, tokrat z 2 : 1. Prva tekma se je v Monacu končala z 2 : 0 za Juventus. Juventus je do danes v medsebojnih tekmah z Monacom vknjižil štiri zmage, remi in poraz.

Buffon premagan po 689 minutah

V 34. minuti so domači kronali terensko pobudo. Dani Alves je podal z desne strani, prvi poskus Mario Mandžukića z glavo je Danijel Subašić ubranil, toda odbito žogo je v drugo spravil v mrežo. V 44. minuti se je izkazal Subašić, ki je ubranil dober strel Paula Dybale, a že v naslednjem napadu je Alves z 20 metrov z volejem zadel v polno. V 67. minuti je za Monaco znova poskusil Kylian Mbappe, a je bil Gianluigi Buffon uspešen, že v naslednjem napadu pa je zadel v polno in postavil končni izid. Juventus je tako dobil prvi gol v zaključnih bojih evropskih tekem šele po 689 minutah.

Drugi finalist (finale bo 3. junija v Cardiffu) bo znan jutri. V drugem polfinalu se bosta na stadionu Vicenteja Calderona pomerila madridska rivala Atletico in Real. Na prvi tekmi na stadionu Santiaga Bernabeuja je Cristiano Ronaldo slovenskega vratarja Jana Oblaka premagal kar trikrat.