FOTO: Jan Oblak se je javil po operaciji

LONDON – Prvi vratar slovenske nogometne reprezentance in Atletica iz Madrida Jan Oblak je v Londonu uspešno prestal artroskopsko operacijo poškodovane rame, so sporočili iz Atletica. Oblak si je poškodoval levo ramo na ponedeljkovi prvenstveni tekmi proti Villarrealu (0 : 3), zaradi poškodbe naj bi bil z igrišč odsoten tri do štiri mesece.

Oblaka so operirali v bolnišnici kralja Edwarda VII., operacija bankartove lezije je bila po besedah zdravnikov uspešna. Slovenskega nogometaša je operiral specialist za artroskopske operacije rame Andrew Wallace, ki je pred časom tako pomagal tudi vratarju Arsenala Petru Čechu. Ta je bil po operaciji nazaj med vratnicama po devetih tednih.