FOTO: Hrvaška ob porazu na nogah: tako jih je oškodoval sodnik

ESKIŠEHIR – Včeraj so bile na sporedu še zadnje tekme osmega kroga evropskih nogometnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji.

Turki so si v skupini I priigrali četrto zmago, Hrvati pa drugi poraz.

Pobudo na igrišču v Eskišehirju so pred 35.000 gledalci sicer imeli Hrvati, a so njihovo neučinkovitost domačini kaznovali v 75. minuti, ko je zadel Cenk Tosun. V tej skupini je Islandija z 2 : 0 premagala Ukrajino, na vrhu lestvice pa sta zdaj skupaj Islandija in Hrvaška s po 16 točkami.

Kakor koli že, hrvaški mediji poročajo, da so bili njihovi nogometaši hudo oškodovani v deveti minuti srečanja. »Poslušajte ... Tu smo drastično oškodovani. Namerno igranje z roko, in kar je najhuje, tu gre za penal in rdeči karton. To bi moral videti tudi pomočnik sodnika,« pravi Mateo Beusan, hrvaški nogometni sodnik, o nešportni potezi turškega napadalca Buraka Yilmaza.