FOTO: Domžalski nogometaši zaslužijo aplavz, zmage proti Marseillu ni bilo

LJUBLJANA – Nogometaši Domžal so na prvi tekmi četrtega predkroga evropske lige v Stožicah igrali neodločeno 1 : 1 (1 : 0) proti Marseillu. Za Domžale je zadel Amedej Vetrih, za goste pa Morgan Sanson. Povratna tekma bo na sporedu prihodnji četrtek v Franciji.

* Stadion Stožice, gledalcev 10.243, sodniki: Madden, Ross in Mather (vsi Škotska) * Strelca: 1 : 0 Vetrih (12.), 2 : 0 Sanson (63.) * Domžale: Milić, Klemenčič, Blažič, Širok, Balkovec, Husmani, Ibričić (od 90. Žužek), Vetrih, Repas, Firer (od 73. Franjić), Bizjak (od 88. Ožbolt) * Marseille: Mandanda, Evra, Rami, Sertic, Sakai, Lopez (od 84. Anguissa). Luiz Gustavo, Sanson, Thauvin (od 75. Njie), Ocampos, Germain (od 87. Cabella) * Rumena kartona: Cabella, Evra * Rdeči karton: /

Izbranci Simona Rožmana so pred rekordnim številom gledalcev, kar zadeva domžalske domače tekme, gostili nekdanjega evropskega prvaka, ki je bil v očeh mnogih poznavalcev nesporni favorit. A slednji v prvem polčasu ni upravičil tega, še več, domžalski nogometaši so z napadalnim pristopom navdušili prisotne in tudi povedli. V drugem polčasu so gostje sicer izenačili, vseeno pa so gostitelji pustili dober vtis in z dobrim izhodiščem odhajajo na odločilno tekmo za igranje v skupinskem delu evropske lige.

Domžalčani so tekmo začeli po željah svojih navijačev. Od začetka so napadali gol slovitih tekmecev, med drugim je Jan Repas že v drugi minuti v obetavnem položaju v kazenskem prostoru slabo zadel žogo, podobno je po kotu v deveti minuti storil Lovro Bizjak.

Že v 12. minuti pa so rumeni povedli, potem ko je Senijad Ibričić s prostega strela z leve strani žogo podal v kazenski prostor, Ivan Firer jo je podaljšal do Amedeja Vetriha, ki je iz bližine zadel za 1 : 0. Tri minute pozneje je imel lepo priložnost še Firer, ko je bil sam pred Stevom Mandandajem, a je vratar gostov po močnem strelu žogo odbil čez gol.

Francozi, ki razen dveh nenevarnih strelov in razveljavljenega zadetka Adila Ramija (prepovedani položaj), v prvem polčasu niso pokazali veliko glede na ugled, ki ga uživajo v nogometnem svetu, so prvič resneje zagrozili šele v 36. minuti, ko je z 20 metrov streljal Florian Thauvin, izkazal pa se je Dejan Milić, tako kot tudi v 44. minuti po strelu Thauvina z roba kazenskega prostora.

V uvodu drugega polčasa oziroma v 48. minuti so imeli gostitelji novo izvrstno priložnost, ko je bil pred vrati Firer, a je po podaji z desne strani žogo poslal mimo bližnje vratnice. V 56. minuti pa so na drugi strani zagrozili Francozi, ko je Valere Germain s strelom z glavo zatresel vratnico, odbito žogo je v mrežo pospravil Rami, a bil tudi takrat v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri vodstvu Domžal.

A že v 63. minuti so gostje izenačili, potem ko je Morgan Sanson dobil Thauvinovo podajo v kazenski prostor za domžalsko obrambno linijo in nato rutinirano premagal Milića. Ta je bil nato še nekajkrat na preizkušnji, med drugim tudi v 70. minuti, ko je ustavil strel Lucasa Ocamposa z roba kazenskega prostora.

V 74. minuti so imeli tudi gostitelji novo priložnost, a je Miha Blažič s strelom z glavo žogo poslal čez vrata. V 81. minuti je s strelom od daleč poskusil Petar Franjić, Mandanda pa je žogo odbil.