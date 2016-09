FOTO: Čeferin pometel s konkurenco, tako se je odzval Cerar

ATENE – Aleksander Čeferin je postal prvi mož Uefe. Na današnjem kongresu v Atenah je dobesedno pometel s svojim edinim protikandidatom, Nizozemcem Michaelom van Praagom. Čeferin je prejel 42 glasov, van Praagu pa je podporo izreklo 13 članic. Čeferin je za izvolitev v prvem krogu potreboval 28 glasov.

Po njegovi izvolitvi na sam vrh Uefe se je sprostilo mesto predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS). O tem, kdo bi ga utegnil zamenjati, pred glasovanjem na današnjem kongresu, ni želel govoriti.

V svojem govoru po izvolitvi je bil Čeferin kratek in jedrnat. Prepričan je, da je nanj ponosna tako družina kot tudi vsa Slovenija. Izrazil je željo, da bi bila nekoč nanj ponosna tudi Uefa.

In kakšni so prvi odzivi na njegovo izvolitev?

Predsednik vlade Miro Cerar je na svojem twitterju zapisal: »Vse čestitke Aleksandru Čeferinu! Njegova zmaga je tudi zmaga za slovenski šport in Slovenijo na svetovnem športnem zemljevidu.«

Tviteraš JJ je zapisal: »Čestitke! Sedaj imamo vse pod kontrolo #EUFA, #FIFA (predsednik računskega sodišča RS) in evropski OK!«

Matej Špehar: »Čeferin je postal gazda evropskega fuzbala. Fajn. Zanj.Tud za fuzbal. Zgleda sposoben. Respect. Sam zakaj noben sposoben ne prevzame države?«

Nina Gaspari: »Ja, fino fajn brati tole ... čestitke Team Čeferin. Na zmage!«

Alexander #Ceferin became the new president of #UEFA with support of 42 out of 55 federations pic.twitter.com/EHT9FcB4MT