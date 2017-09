FOTO: Ben Yedder s trojčkom pokopal oslabljeni Maribor

SEVILLA – Nogometaši Maribora so v 2. krogu lige prvakov izgubili v Sevilli s 3 : 0. Vse tri zadetke na tekmi je dosegel Francoz Wissam Ben Yedder, zadnjega z bele točke v 83. minuti. Naslednja tekma v skupini E izbrance Darka Milaniča čaka 17. oktobra, ko bo v Ljudskem vrtu gostoval Liverpool.

Stadion Ramona Sanchez-Pizjuana, gledalcev 40.000, sodniki: Kulbakov, Žuk in Masljanko (vsi Belorusija)

Strelec: 1 : 0 Ben Yedder (27.), 2 : 0 Ben Yedder (38.), 3 : 0 Ben Yedder (83.; 11 m)

Sevilla: Sergio Rico, Corchia, Lenglet, Pareja, Escudero, N'Zonzi, Banega (od 86. Pizarro), Vazquez (od 79. Sarabia), Correa, Nolito (od 67. Jesus Navas), Ben Yedder

Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Billong, Viler, Vrhovec, Kabha (od 74. Hotić), Pihler, Ahmedi, Bohar (od 71. Kramarič), Tavares (od 88. Mešanović)

Rumeni karton: Escudero

Rdeči karton: /

Oslabljeni Štajerci (manjkali so Marko Šuler, Denis Šme in Dare Vršič) so na gostovanju v Sevilli prepričljivo izgubili. V 27. minuti je Joaquin Correa odslalomiral med mariborskimi nogometaši, prišel v kazenski prostor, žogo oddal do Ben Yedderja, ta pa jo je iz bližine brez težav potisnil v mrežo. Na 2 : 0 je povišal v 38. minuti, ko je stekel v kazenski prostor in nato z leve strani z levico žogo poslal mimo Jasmina Handanovića. V 83. minuti je precej boljša Sevilla povedla s 3 : 0. Še tretjič na tekmi je bil uspešen Ben Yedder, ki je izkoristil najstrožjo kazen. To je zakrivil Aleks Pihler s prekrškom nad Corchiajem.

V Sevilli je že pred tem sicer izgubil tudi mariborski podmladek, v mladinski ligi prvakov so bili vrstniki Seville boljši z 1 : 0.