Figo bo svetoval Čeferinu

NYON – Nekdanjega portugalskega nogometnega zvezdnika Luisa Figa (44) so imenovali za svetovalca Evropske nogometne zveze (Uefe), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin. Figo bo delal pri različnih projektih tehnične narave nogometa, kot so denimo pravila, in bo tudi vodilna osebnost ambasadorskega programa. »Luis Figo je bil fantastičen igralec, zgledna osebnost tako na igrišču kot tudi zunaj njega. Je spoštovana oseba v nogometu, zato sem zelo vesel, da se je pridružil naši ekipi. Njegovo nogometno znanje bo veliko prineslo Uefi,« je za spletno stran Uefe povedal Čeferin.

Figo je za Portugalsko odigral 127 tekem, leta 2004 se je z reprezentanco uvrstil v finale domačega evropskega prvenstva, na klubski ravni pa je z Realom iz Madrida osvojil evropsko ligo, z Barcelono pa evropski pokal. Leta 2000 je prejel zlato žogo.

Čeferin je že na začetku mandata izpostavil, da želi v delo zveze vključiti čim več nekdanjih igralcev; tako sta se na začetku leta Uefi že pridružila Nadine Kessler, ki je sedaj že vodja ženskega nogometa, ter kot svetovalec Dejan Stanković.