Evropski ritem Maribora, Olimpija krepi obrambo

BELEK – Nogometaši Maribora v malodane idealnih razmerah opravljajo ključni del priprav na turški rivieri v Beleku. Za vijoličnimi je že tudi prva tekma na turških tleh. To je bil pravi maratonski dvoboj, trajal je 120 minut, saj sta tako Darko Milanič kot njegov kolega na klopi ruskega prvoligaša Arsenala iz Tule, Sergej Kirjakov, želela igralcem nameniti kar največ minut v igri. Končalo se je z izidom 1:1, za Mariborčane je zadel Aleks Pihler. »Pošteno je pokalo. Prejeli smo nekaj udarcev, a bomo oskrbeli rane, in tudi to je pozitiven znak, da smo se dobro odzvali. Nismo poznali nasprotnika, vendar smo se med tekmo hitro prilagodili in izpeljali več domiselnih akcij, je zadovoljen Milanič. Igralci so kakopak z veseljem sprejeli priložnost za igro. »Dobra ideja, zelo sprejemljiva. V tej fazi je povečanje minutaže dobrodošlo za vse igralce. Odločitev, da stopnjujemo napore na takšen način, nam je ustrezala. V vseh pogledih smo imeli test po meri, s pravo tekmo proti dobremu nasprotniku. Lahko smo zadovoljni s prikazanim, dobro smo igrali. Seveda še lahko napredujemo in ne dvomim, da bo iz dneva v dan boljše,« je dejal vezist Blaž Vrhovec, ki je skupaj s soigralci na območju med Evropo in Azijo pozdravil še 20-letnega napadalca iz B-moštva Anela Hajrića, ki ga je Milanič vpoklical, potem ko je pred dnevi na posojo v Izrael odšel Nigerijec Sunny Omoregie. Danes ob 15. uri bodo imeli vijolični na programu drugi test, tekmec bo beloruski 11-kratni zaporedni prvak Bate Borisov.

