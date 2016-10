Elsner zdravi glavobol po udarcih Maribora

Zakaj nas je že po 15, 20 minutah Maribor zaustavil, onemogočil in nadigral do konca derbija?« se po izgubljenem derbiju z Mariborom (1:3) sprašujejo v taboru Olimpije in vsi drugi od točilnih pultov do pisarn, ki jim srce bije za zeleno-bele iz Ljubljane. Še najbolj temeljito vse dogajanje na stožiški zelenici secira trener zmajev Luka Elsner, ki ima od svojega premiernega derbija močan glavobol. Štiriintridesetletni strateg slepo zaupa (morda po nareku športnega direktorja Nenada Protege?) 32-letnemu hrvaškemu napadalcu Leonu Benku, ki je na šestih tekmah dosegel en gol. Benku ne gre očitati želje, zavzetosti in borbenosti, toda v Olimpijo je bil pripeljan zato, da zabija gole in morda še asistira za zadetke. Težko je verjeti, da bo predsednik Milan Mandarić bogato unovčil priletnega golgeterja. Takšen scenarij je treba pripraviti v primeru Blessinga Elekeja, ki ga je stal 800.000 evrov, in kapitalca iz poletnega prestopnega roka Etiena Velikonje s super plačo, ki je po rojstvu hčerke razbremenjen pritiska velikega pričakovanja. Njiju se bolj splača čakati, zabijala bosta prej kot Benko. V tej luči je bila povsem ponesrečena tudi Elsnerjeva menjava Eleke-Julius Wobay. Drugi je sicer tehnično všečen, pa še to le na trenutke. Preprosto ne pomeni dodane vrednosti kot 32-letni tujec, ob tem pa daje vtis skrajno nezainteresiranega za vse dogajanje v zvezi z Olimpijo. Res pa je tudi, da ima zelo solidno pogodbo do poletja 2017. Kaj bi se torej sekiral...



Drži, Elsner je s prihodom sredi sezone vse to podedoval, kot mladi strateg mora to vzeti v zakup. Dejstvo je tudi, da vsi, od Mandarića do navijačev, hočejo videti podpis enega izmed najbolj nadarjenih trenerjev na slovenski klubski sceni, čeprav je na klopi zmajev komaj mesec in pol. Zato so v drugem polčasu dvoboja z vijoličnimi pričakovali prebujeno, prerojeno, agresivnejšo, tekaško in igralno sposobnejšo Olimpijo, videli pa so prekaljeni, stabilni in taktično zreli Maribor, ki s trenerjem Darkom Milaničem napoveduje, da bo prvaka vrgel s prestola že po enem sladkem letu za Ljubljančane. Olimpija in Elsner sta prejela močan opomin, za popravo spodrsljaja pa je na voljo zelo veliko časa in kar 23 tekem, če upoštevamo samo državno prvenstvo v Prvi Ligi Telekom Slovenije. Največja domača kluba imata novo domačo nalogo že danes in jutri v četrtfinalu pokalnega tekmovanja. Danes ob 18. uri sta na sporedu prvi tekmi med Olimpijo in Aluminijem ter Rudarjem in Krko, jutri pa še med Mariborom in Gorico ter Krškim in Domžalami ob isti uri.

Slovenci prikovani pred TV



Derbi med Olimpijo in Mariborom si je v neposrednem televizijskem prenosu na Kanalu A ogledala več kot tretjina TV-gledalcev. Po podatkih AGB Nielsen Media Research si je tekmo pred malimi zasloni v ciljni skupini 4+ ogledalo kar 313.675 gledalcev, kar pomeni, da je bilo pred zasloni kar 36,5 odstotka vseh gledalcev, ki so bili v tistem času pred televizijskimi sprejemniki.