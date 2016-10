Elsner: Zanimata me posest žoge in zmaga

LJUBLJANA – Planet nogomet se vrti z nezadržno hitrostjo. Navdušenje nad predstavama slovenske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo se še ni poleglo, pa je že tu naslednji vrhunec klubske sezone – večni derbi med Olimpijo in Mariborom v 13. krogu Prve lige Telekom Slovenije. Jutri od 20.30 naprej se bo iskrilo na stožiški zelenici, nič manj vzneseno ne bo na tribunah; do včeraj je v predprodaji pošlo prek 7000 vstopnic, kar napoveduje nov lep obisk. Na naših straneh smo že predstavili sporočila iz Ljudskega vrta, da Maribor v glavno mesto prihaja po zmago, da bi zmanjšal zaostanek štirih točk. V taboru Olimpije so prav tako predstavili svoje ambicije in pričakovanja na drugem derbiju v tej sezoni (v 4. krogu je bil izid na Štajerskem 1:1), ki pa bo premierni za trenerja Luko Elsnerja: »Z igralci nestrpno pričakujemo tekmo. Radi bi pripravili spektakel, da pokažemo, kaj smo dobrega opravili v zadnjih štirinajstih dneh. Zagotovo je to ena izmed tekem, zaradi katerih se nogomet igra. Odmor smo izkoristili za trenažni proces, da napredujemo v vseh segmentih. Zelo zadovoljen sem s prizadevnostjo fantov, imeli smo tudi prve treninge hitrosti. Verjamem, da smo v določenih delih napredovali,« je pojasnil Elsner, ki je na vprašanje, kaj bi ga zadovoljilo na tekmi, odgovoril: »To, da pokažemo enako kakovost v fazi obrambe kot doslej, ko smo nasprotnikom dopustili le malo, hkrati pa bi bil zadovoljen, če bi za 50 odstotkov popravili stvari v fazi, ko imamo žogo v svoji posesti. Zelo zadovoljen bi bil, če bi dominirali v posesti žoge in da ne bi prišli v položaj, ko se izgubi nadzor nad tekmo, kot smo to doživeli nekajkrat v prejšnjih tekmah. Vse to bo odločalo o rezultatu. Zmaga bi me izjemno razveselila, samo nanjo ciljamo. Želimo si spektakla z ene in druge strani.« Prvi igralec Olimpije in reprezentant Miha Zajc bo nared po manjših težavah z mišico, saj je tudi v reprezentančnem taboru vadil po posebnem programu.

