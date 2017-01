Elsner: Vsi začenjajo z ničle

LJUBLJANA – Že prejšnji teden so priprave na spomladanski del sezone začeli nogometaši Krškega, danes pa bodo z vadbo med drugimi začeli tudi v Olimpiji. Trener Ljubljančanov Luka Elsner bo na startu priprav pozdravil tri novince (Romuna Alexandruja Cretuja, Makedonca Daniela Avramovskega in Ganca Issaha Abassa), še vedno pa ni jasno, kdo vse bo zapustil zmajevo gnezdo. Strateg slovenskega prvaka je sicer pred zimskim odmorom vsem igralcem dal natančna navodila, kako naj vadijo individualno že od konca decembra. »Fantje so pred odhodom na počitnice dobili natančno razdelan individualni program dela, ki jim bo olajšal začetek skupnih priprav. Če ne bodo dosegli želene ravni pripravljenosti, jim bo v nadaljevanju bistveno težje. Uvodni del bo za nas bistvenega pomena, saj je baza za celotno koledarsko leto. Prepričan sem, da vsak nogometaš dobro pozna kriterije, ki bodo odločali o njegovem statusu v moštvu. Vsi začenjajo z ničle,« je jasen 34-letni Elsner, ki je tekmovalni premor izkoristil tudi za izobraževanje, saj je obiskal londonski Tottenham, kjer so ga lepo sprejeli s trenerjem Mauriciom Pochettinom na čelu. »Morda je temu pripomoglo tudi dolgoletno poznanstvo z vratarjem Tottenhama Hugom Llorisom, predvsem pa me je navdušila organizacija kluba, ki je na najvišji možni ravni. S kolegom Pochettinom sva izmenjala veliko besed, misli in izkušenj, še najbolj pa me je zanimal način dela, priprava na treninge in tekme, tako da lahko z velikim zadovoljstvom potrdim, da je bila odločitev za obisk Londona prava.«

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.