Elsner in Stojić skupaj zdravita krhko Olimpijo

Olimpija je spet vodilna na lestvici Prve lige Telekom Slovenije, zeleno-beli pa so dobili tudi novega športnega direktorja z Rankom Stojićem, povratnikom v zmajevo gnezdo. Za zdaj je Stojić uradno še podpredsednik kluba, saj se šef Milan Mandarić s športnim direktorjem Nenadom Protego dogovarja o načinu prekinitve pogodbe, saj je malo verjetno, da bi Protega privolil v službo vodje Olimpijine akademije, kjer bi bil njegov prvi nadrejeni prav Stojić. Res pa je, da bo strica iz Amerike razhod s Protego kar precej stal. Medtem je na plačilni listi kluba še vedno tudi avgusta odrezani bivši trener, Italijan Rodolfo Vanoli, tako bo do konca tega državnega prvenstva. Sedanji trener Luka Elsner je po minimalni zmagi proti Domžalam še lahko miren za svoj status, ob izgubi primata v državnem prvenstvu pa mu bo izhodna vrata pokazal, uganili ste, prav Stojić. »Menim, da nas je ta tekma v smislu kolektivnega pristopa ozdravila, saj so fantje garali drug za drugega, si pomagali tako v obrambi kot v napadu, zaradi česar so bili na koncu nagrajeni. Tudi v prihodnje bomo potrebovali takšen pristop in razmišljanje. Ob posamični kakovosti, ki jo premoremo, je to ključni dejavnik na poti do še boljših iger in rezultatov,« je ocenil Elsner. Tokrat so 34-letnemu trenerju in njegovim varovancem pomagali tudi Mariborčani, ki so z Aluminijem le remizirali v Kidričevem, po dvoboju pa zagnali pretirani vik in krik na račun blatnega igrišča.



Sicer je za nami krog presenečenj, tako lahko vzamemo tudi zmagi Rudarja in Krškega v gosteh. Celjani nikakor ne morejo prekiniti uroka nad tekmami s Krškim. V šestih medsebojnih odgiranih tekmah še niso premagali Posavcev, še več, proti njim sploh niso dosegli zadetka. Tokrat so se Nuclear Power Boysi v knežjem mestu veselili najvišje zmage nad sosedi, saj so varovanci trenerja Tomaža Petrovića kar trikrat premagali domačega vratarja Matjaža Rozmana. Novi trener Celja Igor Jovičević je prvič vodil moštvo s klopi na domači Areni Petrol, spremljal pa je jalovo premoč in neustvarjalnost svojih fantov v napadu.



Deveti gol Glavine



Vsi izidi 15. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Celje : Krško 0:3 (400 gledalcev; Nermin Haljeta 18., Filip Dangubić (45.-11m, 78.); rdeči karton za Mateja Podlogarja pri Celju v 78. minuti), Olimpija : Domžale 1:0 (3500; Andraž Kirm 58.), Aluminij : Maribor 0:0 (1200 gledalcev), Radomlje : Luka Koper 1:3 (200 gledalcev; Marko Nunić 75.; Courage Pekuson 29., Jan Andrejašič 56., Senijad Ibričić 79.-11m), Gorica : Rudar 1:3 (400 gledalcev; Miran Burgić 80.-11m; Mitja Lotrič 48., Dominik Glavina 55., John Mary 85.). Lestvica strelcev: Dominik Glavina (Rudar) 9 golov, Miha Zajc (Olimpija) in Filip Dangubić (Krško) po 6... Pari 16. kroga: Rudar – Aluminij (v soboto ob 16. uri), Domžale – Gorica (v soboto ob 18. uri), Maribor – Celje (v soboto ob 20.15), Krško – Radomlje (v nedeljo ob 15. uri), Luka Koper – Olimpija (v nedeljo ob 16.55).

Maribor ob 15.000 evrov



Veliki derbi med Olimpijo in Mariborom 15. oktobra je ostal v spominu tudi po divjanju navijačev. Olimpija bo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev morala plačati 3400 evrov. Slabše jo je odnesel nogometni klub iz Maribora, saj mu je disciplinski sodnik izrekel kar 15.000 evrov kazni. Njegovi navijači so med drugim z metanjem bakel na igralno površino poskrbeli za prekinitev tekme, znesli so se še nad stoli in sanitarijami stožiškega stadiona, žaljivo pa so vzklikali proti nasprotni ekipi in proti NZS. Manjše opekline in odrgnine zaradi pirotehnike je dobilo več ljudi, ogrožena sta bila tudi zdravje in varnost vseh akterjev na igrišču. Če bodo navijači Maribora v tej sezoni ponovili podobno obnašanje, bodo vijolični dve domači tekmi odigrali pred praznimi tribunami.