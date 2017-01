Elsner ima višek igralcev

Na startu priprav za spomladanski del nogometne sezone v ljubljanski Olimpiji pridno kopičijo igralce. Trener Luka Elsner jih je imel pred včerajšnjim testiranjem v Šiški na seznamu kar 30. Zadnji novinec od štirih je 26-letni hrvaški levi bočni branilec Dino Štiglec, ki prihaja iz domačega prvoligaša Slavena Belupo iz Koprivnice. Pred njim so pogodbe z zeleno-belimi podpisali 18-letni Ganec Abass Issah, 24-letni romunski defenzivni vezist Alexandru Cretu in 21-letni makedonski ofenzivni vezist Daniel Avramovski. »Issah je mlad fant, izjemno prodoren na krilnem položaju, kjer nam bo dal hitrost, seveda ob pravem razvoju. Cretu je bolj obrambno naravnan vezist, pobere veliko žog. Avramovski igra bolj ofenzivno, je eden bolj talentiranih v regiji med svojimi vrstniki. S pravim pristopom bomo z njim veliko pridobili in ga razvili v vrhunskega igralca,« je pojasnil Elsner, ki se bo v prihodnjih tednih soočil še s precejšnjimi spremembami. »To nas ne sme preusmeriti z naše poti, odhodi in prihodi se dogajajo v vseh klubih, to je nekaj povsem normalnega. Naš cilj je, da vsak trening oddelamo po najboljših močeh, skoncentrirani moramo biti samo na delo na igrišču. Glavno je, kakšno zasedbo imamo trenutno na razpolago in kako iz nje narediti moštvo,« pravi Elsner, čeprav bo sčasoma oklestil zasedbo zmajev na 23 igralcev in tri vratarje: »Saj tudi zdaj ni prevelike gneče, ker imamo dovolj trenerjev, tako da lahko nemoteno izpeljemo program vadbe,« je dejal Elsner. Ne glede na vse novince se zna zgoditi, da bodo največje okrepitve zmajev predstavljali povratniki po poškodbah: vratar Nejc Vidmar, štoper Nemanja Mitrović in vezist Nik Kapun. Sicer Elsner pričakuje še zaostritev konkurence na položaju desnega bočnega branilca, kjer ima le enega specialista, Denisa Klinarja, in še eno okrepitev na krilnem položaju. Ljubljanski strateg je osredotočen na vsak trening posebej, a ima v mislih tudi prvo tekmo spomladanskega dela sezone z Mariborom v gosteh: »Petindvajsetega februarja je uvod v drugi del prvenstva, ki bo kratek in intenziven. Že danes razmišljamo o tem, kako bomo zmagali v Ljudskem vrtu.« Sicer še ni povsem jasno, ali bo Olimpija del priprav opravila v Turčiji, do katere so zdaj zadržani zaradi terorističnih napadov in negotove politične situacije. Po vrnitvi predsednika Milana Mandarića iz ZDA se bodo odločili, ali se bi morebiti raje odpravili na Ciper. Sicer je Krško začelo priprave na drugi del sezone že v četrtek, včeraj so zavihali rokave v Aluminiju, Gorici in Radomljah, danes začenjajo v Kopru, jutri v Mariboru, Celju in Domžalah, v petek pa v velenjskem Rudarju.