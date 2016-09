Elsner gradi avtoriteto v zmajevem gnezdu

Novi trener nogometašev Olimpije Luka Elsner je svoje poglavje v taboru zmajev začel z zmago proti tretjeligašu Turnišču v 2. krogu pokalnega tekmovanja, kjer si je z varovanci priigral uvrstitev v četrtfinale, a mu to niti najmanj ne omogoča lagodnega spanca pred nedeljskim derbijem v 8. krogu Prve lige Telekom Slovenije, ko bo v Stožicah gostovala vodilna Gorica, 34-letni strateg pa bo doživel še prvoligaški krst v vlogi trenerja Olimpije. Na prekmurski ravnici so zeleno-beli uprizorili neuspešne strelske vaje, mir v zmajevem gnezdu pa sta zagotovila strelca Blessing Eleke in novinec Leon Benko za zmago z 2:0. Če bo Elsner v skladu z napovedmi ob inavguraciji na trenerski stolček slovenskega prvaka vztrajal pri uveljavljanju postavitve 4-3-3, se lahko privrženci Olimpije nadejajo številnih golijad na tekmah svojih ljubljencev. Z zadetkom ali občutno več v korist ljubljanskega moštva. Seveda bo treba najprej skočiti in šele potem reči hop.



Mnogi spremljevalci Olimpije se sprašujejo, ali bo mladi trener Elsner, ki v trenerski karieri še ni osvojil lovorike, kot igralec pa je z Domžalami osvojil dve prvenstvi, pokal in dva superpokala, lahko uveljavil avtoriteto in pravila v zeleno-beli slačilnici. Glede na način njegovega vodenja Domžal v zadnjih treh sezonah bi mu to moralo uspeti brez večjih težav. Ob tem, da njegova strokovnost in doživljanje nogometne igre nista sporna, je zelo spreten in učinkovit tudi v komunikaciji z igralci, sodelavci in zunanjo javnostjo. Pa če kdo še tako ihtavo zagovarja tezo, da se mora dokazati zgolj z delom na igrišču, je treba upoštevati, da so sodobni trenerji mnogo več kot zgolj učitelji igralcev. Če teh lastnosti ne bi prepoznali v Elsnerju, ga predsednik Olimpije Milan Mandarić in športni direktor Nenad Protega pač ne bi povabila k sodelovanju pri izjemno ambicioznem projektu. Prav njuna brezmejna podpora članu nogometne dinastije Elsner je signal igralcem, da tako rekoč slepo sledijo novemu vodji, ki jim bo v nasprotju s predhodnikom, Italijanom Rodolfom Vanolijem, povsem jasno in nedvoumno razložil, kaj od njih zahteva. Brez dvoma bodo za morebiten kratki stik v komunikaciji in negativne posledice najprej odgovarjali igralci. Elsner je torej ta čas v Stožicah popoln vladar, čigar jadra mu ves čas z močnim vetrom polnita tako Mandarić kot Protega. Če bo to dovolj za priklic gospoda Rezultata, bomo v Ljubljani spremljali kar dolgo in pestro nogometno pravljico.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«