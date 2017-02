Dvanajsta reprezentanca sveta bi na domačem euru rada še višje

Slovenija bo prihodnje leto gostila novo evropsko prvenstvo. Od 30. januarja do 10. februarja bodo v Ljubljani zbrane najboljše evropske reprezentance v futsalu s Slovenijo na čelu, ki si je edina doslej že zagotovila mesto med ducatom izbrank. Edina je, ki ji ni bilo treba skozi kvalifikacije, zato bo selektor Andrej Dobovičnik izkoristil prihajajoče mesece za tesanje ekipe in širitev igralskega kadra. Tudi zato reprezentanco čaka pestro leto. »Globoko smo zabredli v nov cikel, na vrsto pa je prišlo tisto, za kar ni bilo časa poprej. Začeli bomo precej na široko, predvsem pa s tistimi fanti, ki so se pokazali v najboljši luči v uvodnih krogih 1. slovenske futsal lige. Temu smo dodali še igralce, ki so bili poleg v prejšnjih ciklusih reprezentance, a zadostne priložnosti še niso dobili. Želel bi, da vsi ti fantje izkoristijo minutažo in priložnost, da življenje podredijo futsalu in da skupaj najdemo generacijo, ki bo nasledila naše izvrstne fante. Želel bi, da se fantje zavedajo, da ni kar tako biti član reprezentance, ki je 12. na svetu!« je jasen selektor Dobovičnik, ki bo imel na voljo dovolj preizkušenj, da izbere najboljše. Slovenija se bo februarja dvakrat pomerila z Madžari, aprila bo gostila Japonsko, konec septembra pa k nam prihaja Nemčija, kjer se futsal razvija z velikimi koraki. Decembra bo v Sloveniji gostovala Portugalska s futsal velemojstrom Ricardinhom, naša izbrana vrsta naj bi se novembra odpravila še enkrat na tuje, januarja 2018 pa jo čakata še dve domači tekmi ob koncu priprav na prvenstvo stare celine.



Aprila nov obisk z Uefe



Ne le ekipa na terenu, precej dela bo pri skupnem projektu Nogometne zveze Slovenije (NZS) in Evropske nogometne zveze (Uefa) imela tudi matična zveza. Ta je morala že za uspešno kandidaturo za futsal euro futsal 2018 izpolniti vrsto pogojev. Odgovorne za izbor prireditelja so zanimali predvsem podatki o kapaciteti dvorane (ta mora imeti najmanj 10.000 sedišč), kakovost hotelov v neposredni bližini, čim krajše logistične povezave, bližina letališča in podobno. Poleg tega je bilo pomembno, da je podporo projektu futsal euro v Sloveniji izrazilo tudi mesto Ljubljana. Poleg izpolnjene dokumentacije je morala NZS predložiti tako zavezo NZS, mesta Ljubljana, namestitvenih kapacitet kot tudi zavezo dvorane. Slovenija je bila za organizatorko na koncu izbrana v konkurenci Makedonije in Romunije (v prejšnjih fazah so kandidirale še BiH, Bolgarija, Finska, Gruzija in Litva). Organizacijsko se bo s turnirjem ukvarjala skupina (t. i. LOC – ang. kratica za Local Organising Committee – lokalni organizacijski komite), ki jo bodo sestavljali predstavniki NZS in njenih partnerjev (tesno bodo sodelovali tudi predstavniki mesta Ljubljana). Nad delom lokalne organizacijske skupine bo bdela Uefa, ki ima odločilno besedo na tekmovalnem in trženjskem področju. »Vse komercialne pravice turnirja so v rokah Uefe, vključno s televizijskimi pravicami. Ekskluzivni partner je Eurosport, vprašanje o tem, katera slovenska televizija bo prenašala dogodek, pa je trenutno še odprto,« še dodajo na Nogometni zvezi Slovenije. Aprila, ob novem obisku predstavnikov Uefe, bodo dorečene tudi podrobnosti glede proračuna celotnega turnirja. Do žreba skupin turnirja (29. septembra) se obeta še nekaj promocijskih akcij v Sloveniji.