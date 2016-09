Državni prvaki so premagali Gorico

LJUBLJANA – Nogometaši Olimpije so v 8. krogu 1. SNL v Ljubljani premagali Gorico z 1 : 0.

Državni prvaki iz Ljubljane so na derbiju proti Gorici prekinili niz dveh zaporednih porazov na domačem igrišču. Vodilne na prvenstveni razpredelnici Goričane so v debiju svojega novega trenerja Luke Elsnerja premagali z nekaj sreče, saj so gol dosegli v 87. minuti, potem ko je v svojem kazenskem prostoru nespretno z roko posredoval Andrej Kotnik, najstrožjo kazen, po mnenju gostujočega trenerja Mirana Srebrniča prestrogo dosojeno, pa je realiziral nekdanji član Gorice Etien Velikonja.