Drama vijoličnih pred dnevom D

LJUBLJANA – Slovenski nogometni prvak Maribor je v 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije (PLTS) proti Krškemu po drami v končnici tekme dosegel še peto zmago v tem državnem prvenstvu in za nekaj časa izgubil napadalca Luko Zahoviča, ki si je v 13. minuti zlomil ključnico. Potreben je operativni poseg, zato bo 21-letni Zahovič odsoten vsaj šest tednov. Vijolični so sicer trepetali za zmago do zadnjih izdihljajev tekme, saj je zmagoviti zadetek Aleks Pihler dosegel v šesti minuti sodniškega dodatka, potem ko je bil najspretnejši v gneči pred vrati gostov po podaji iz kota. »Čeprav dramatična na koncu, je zmaga povsem zaslužena. Razlog za dramo je, ker nismo pri 1:0 povišali vodstva. Imeli smo res veliko priložnosti, domiselne akcije in škoda, da takrat nismo bili bolj natančni. Slajše je zmagati na takšen način, a bi morali odločiti tekmo že prej,« je dejal trener Maribora Darko Milanič, ki je zaradi jutrišnje odločilne tekme s Hapoelom Beršebo za uvrstitev v skupinski del lige prvakov na igrišče poslal tako rekoč rezervno zasedbo.



V vlogi levega bočnega branilca se je denimo odlično znašel 17-letni Žan Kolmanič. V drugem delu sta vijoličnim pomagala prvokategornika Bohar in Marwan Kabha. Že jutri ob 20.45 Štajerce v Ljudskem vrtu čaka nova zgodovinska preizkušnja na evropski sceni. »Glede preskoka zdaj ne bo težav. Za vsakega izmed nas je to nekaj izrednega, imamo priložnost vpisati se v zgodovino kluba in slovenskega nogometa. Naredili bomo vse, da bi nam uspelo. Fantje, ki niso igrali proti Krškemu, morajo povsem zaceliti te manjše poškodbe. Misli preusmerjamo k Hapoelu in takoj se začenja temeljit zaključni del priprav,« je odločen Milanič, medtem ko njegov kolega na klopi Krškega Stipe Balajić z varovanci lahko obžalujejo izgubo točke. Na Gorenjskem so igralci Gorice potrdili, da so premagali rezultatsko krizo z začetka DP. Primorci so odpor žilavega Triglava strli v drugem polčasu, zadel je tudi žlahtni vezist Rifet Kapić, ki še upa na donosni prestop v tujino.

Prvenec Guliča v PLTS Izida 6. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije - Triglav: Gorica 1:3 (500 gledalcev; Matej Poplatnik 26.-11m; Rifet Kapić 57., Donatus Edafe 84., Mark Gulič 86.). Maribor: Krško 3:2 (2400 gledalcev; Gregor Bajde 17., Damjan Bohar 74., Aleks Pihler 90.; David Kovačič 63., Smiljan Škrbić 86.), Ankaran - Olimpija, Domžale - Aluminij (obe včeraj), Rudar - Celje (glavni sodnik Rade Obrenović; danes ob 20. uri). Vrstni red strelcev: Miljan Škrbić (Krško) 7 golov, Petar Franjić (Domžale) 4,... Pari 7. kroga: Celje - Ankaran, Gorica - Rudar (obe v soboto, 26. avgusta), Aluminij - Triglav, Krško - Domžale, Olimpija - Maribor (vse v nedeljo, 27. avgusta).