Domžale želijo ustaviti vijoličast lov na zmaje

V minulih dneh so se ljubitelji nogometa ozirali čez mejo zavoljo lige prvakov in evropske lige, ko se je navijalo za naše legionarje na tujem. Danes in jutri bo spet vsak stiskal pesti za svojega prvoligaša. Pred njimi je 12. krog Prve lige Telekom Slovenije, temu bo sledil premor, v prvi plan pa prihaja reprezentanca. Derbi 12. kroga gosti Ljudski vrt, v Maribor prihajajo Domžale. Ekipi sta sosedi na lestvici, vijolice imajo 21 točk, gostje eno manj. V 3. krogu sta v Domžalah remizirali, čeprav so po 30 minutah vijoličasti vodili 0:2. »Zanimajo nas zmaga in tri točke. Ne bo pa lahko, Domžale so v naletu! Spremenili so strategijo, precej igrajo in tečejo v globino. A mi od naše prakse ne odstopamo. Že po remiju v Velenju smo bili odločeni, da začnemo novo serijo zmag,« optimistično napoveduje trener Maribora Darko Milanič. »Točka na zahtevnem gostovanju pri Rudarju ni popoln neuspeh. Zgodi se tudi takšna tekma, sprijaznili smo se s tem, da je zmagovita serija končana, in ta teden je posvečen temeljitim pripravam na tekmo proti Domžalam. Nenavadno je bilo tolikokrat zapored igrati v gosteh in že se veselimo vrnitve v Ljudski vrt. Igranje na domačem terenu prinaša dodatno energijo, podpora naših navijačev bo pomenila dodatno moč. Verjamem, da se bomo znova skupaj veselili in v sobotnem večeru začeli nov niz zmag,« šefovi napovedi nekaj svojih misli doda še Denis Šme. Domžalčani pretiranih skrbi nimajo. Premorejo prvi napad lige (24 golov), v zadnjih dveh tekmah so dosegli 10 golov, prejeli nobenega. Čez Trojane pod Kalvarijo prihajajo brez Juninha, ki je že sklenil jesenski del zaradi poškodbe. »Pred nami je tekma z Mariborom in vsi vemo, kako kakovosten tekmec je. Pristop mora biti enak kot na zadnjih dveh tekmah. Boriti se moramo do zadnjih atomov moči, dati vse od sebe in potem bomo nagrajeni tudi z rezultatom,« pa se obračuna v Mariboru veseli 30-letni v Buenos Airesu rojeni Lucas Mario Horvat. »Na igrišču smo pokazali tisto, kar od nas zahteva trener, in visoki zmagi v zadnjih dveh kolih sta posledica tega. Želimo si nadaljevati v takšnem slogu, predvsem z vidika borbenosti, želje in motivacije. V zadnjem obdobju smo naredili velik korak naprej, a ostaja še precej prostora za napredek. Čuti se, da se z novim strokovnim vodstvom iz dneva v dan bolje razumemo in prepričan sem, da je pred nami izjemno uspešno obdobje,« pred odhodom v štajersko prestolnico pravi Denis Halilović, ki bo danes že 147. zaigral v prvi slovenski ligi. »Ne glede na to, da so bili lani drugi, ima po mojem mnenju Maribor še vedno najboljšo ekipo v Sloveniji,« še popiha Halilović na dušo vijoličastih, ki so v dosedanjem prvenstvu izgubili dvakrat (proti Gorici in Aluminiju), Domžale pa trikrat (Olimpija, Gorica, Celje).



Vidojević v Velenju



Koprčani bodo naporen teden, v katerem so zamenjali tudi trenerja (namesto Milana Obradovića je prišel Igor Pamić, tekme pa še naprej vodi Oliver Bogatinov), sklenili danes z domačo tekmo proti Rudarju iz Velenja. Tudi v Šaleški dolini kadrujejo – med tednom so dobili novega športnega direktorja, to je postal nekdanji igralec Rudarja Živojin Vidojević. Poleg obračunov v Mariboru in Kopru danes v Celju gostuje Aluminij, jutri v Domžalah pri Radomljah Gorica, v Krškem pa vodilna Olimpija. »Ta teden smo imeli nekaj več časa za kakovostnejšo pripravo na tekmo s Krškim, ki bo vse prej kot lahek nasprotnik. Bližnja preteklost nas uči, da so se na Stadionu Matije Gubca zgodila velika presenečenja, zato bomo morali biti še posebno pozorni na dogajanje skozi vseh 90 minut dvoboja. Glede na to, da nas po obračunu v Krškem čaka reprezentančni premor, bomo storili vse, kar je v naših močeh, da nadaljujemo niz neporaženosti. Tako bo precej lažje osredotočiti svoje misli na naslednje preizkušnje,« pa pred gostovanjem v Krškem razmišlja trener Olimpije Luka Elsner. Pari 12. kroga danes, 1. oktobra: Celje – Aluminij (16.00), Luka Koper – Rudar (18.00). Maribor – Domžale (20.15), jutri, 2. oktobra: Krško – Olimpija (16.55), Radomlje – Gorica (19.00).