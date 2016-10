Domžale s turbo ritmom nad kaotično Olimpijo

LJUBLJANA – To, da so si nogometaši Olimpije in Domžal med tednom priigrali napredovanje v polfinale tekmovanja za pokal Slovenije, bo jutri, v soboto, veljalo kaj malo ali skorajda nič. Zeleno-beli in rumeno-modri se bodo namreč v 15. krogu Prve lige Telekom Slovenije ob 20.15 udarili za prvenstvene točke. Olimpija išče pot iz krize, v zadnjih dveh krogih je iz rok izpustila kar pet točk, še najbolj boleč je bil poraz z Mariborom v Stožicah. Po neodločenem izidu z Rudarjem v Velenju zadnji vikend je za zmaje sledil še sestop z vodilnega položaja na lestvici. To je bila idealna okoliščina za predsednika kluba Milana Mandarića, da srbskemu menedžerju Ranku Stojiću znova dodeli funkcijo v ljubljanskem klubu, tokrat je splezal do podpredsedniškega položaja. Vse to je na glavo obrnilo Mandarićeve besede in predstavljeno strategijo ob poletnem prihodu športnega direktorja Nenada Protege, ki je zdaj tako rekoč odveč in praktično za odstrel, čeprav mu uradno ponujajo vodenje akademije mladih selekcij. Res bi bilo presenetljivo, če bi Protega v izrazito podrejeni vlogi sprejel španovijo s Stojićem, ki se je lansko jesen izkazal z rovarjenjem po slačilnici in stalnim rezanjem veje, na kateri je sedel uspešni trener Marijan Pušnik. Ko mu je uspelo s svojimi spletkami pri sedanjem trenerju splitskega Hajduka, je na klop pripeljal beograjskega prijatelja Marka Nikolića, a sta menda pretiravala s srbskimi posli tudi za Mandarićev okus, zato se je veliki šef iz Amerike aprila odrekel obema. No, nogometna romanca s Stojićem, ki vendarle trguje z igralci, šelestenje evrskih bankovcev pa je pomembno in privlačno, je ostala živa. Tako je trener Luka Elsner, hočeš nočeš, dobil novega prisilnega svetovalca, ki nadvse rad opravlja tudi trenerske naloge. Ni kaj, v slačilnici zmajev se obetajo pravi filmski zasuki. Če kdaj, bodo igralci na veliki preizkušnji vseh vrst prav v prihodnjem obdobju, Elsner pa se bo lahko z nostalgijo spominjal mirnega ustvarjanja v soseščini.

