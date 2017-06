Domžale do lovorike brez stricev iz ozadja

Nogometaši Domžal so izjemno pestro sezono kronali z zmago v finalu pokala Slovenije in s tem še drugič v svoji zgodovini osvojili lovoriko v tem tekmovanju. Ker sta imela v sredo oba tekmeca, tudi ljubljanska Olimpija, zagotovljeno uvrstitev v evropsko tekmovanje iz državnega prvenstva (tretje oziroma četrto mesto), je obračunu na stadionu Bonifika v Kopru manjkalo nekoliko dodatnega tekmovalnega naboja. A vseeno, zmaji iz glavnega mesta so hoteli priti vsaj do tolažilne nagrade po izgubljeni bitki za naslov državnega prvaka, Domžalčani pa so hrepeneli po nadgradnji svojega dela, kjer jim je v minulih letih vselej nekaj zmanjkalo, da bi dosegli končno zmago v prvenstvu ali pokalnem tekmovanju. »Iskrene čestitke fantom, vsem v klubu, našim privržencem. Tekma je bila takšna, kot smo pričakovali, kljub vsemu pa mislim, da smo bili boljši nasprotnik in smo si zmago prislužili po tej zelo težki sezoni. Ta tako meni kot tudi vsem fantom izjemno veliko pomeni,« je dejal trener Domžal Simon Rožman, ki je vodenje moštva prevzel 2. septembra, ko je klub zapustil Luka Elsner, ki je prevzel Olimpijo in marca letos dobil odpoved. Rožman je uveljavil napadalni, všečni slog igre, večkrat skupaj z varovanci za to plačal ceh, toda na pokalni finale se je pripravil zelo temeljito, njegova ekipa je igrala skrajno pragmatično, na rezultat. In uspeh je tu.

Naslova tudi v Beltince in Maribor

V ženskem finalu pokala Slovenije je ekipa Teleing GMT Beltinci s 6:0 premagala Rudar Škale, v mladinskem pa je Maribor po izvajanju enajstmetrovk s 7:6 premagal Bravo Publikum.

Sodnik pokvaril finale



V tekmi z majhnim številom priložnosti za zadetek so bile podjetnejše Domžale. Prvi vrhunec se je zgodil v 55. minuti, ko je glavni sodnik Slavko Vinčić pokazal drugi rumeni karton in s tem rdečega Olimpijinemu vezistu Alexandruju Cretuju. Po mnenju večine prestrogo, Romun je moral predčasno pod prho, Domžalčani pa so dobili krila in v 61. minuti rešili vprašanje zmagovalca. Po podaji s kota Žana Majerja je bil Gaber Dobrovoljc najvišji v skoku, zaman sta ga poskusila ovirati Aris Zarifović in Kenan Bajrić, in z glavo je poslal žogo v mrežo Olimpije za veliko zmago. »Ne bi o sodnikih, mislim, da smo vseeno mi dominirali, mislim, da smo imeli terensko premoč in da je bila tehtnica na naši strani. Zadetek smo sprovocirali. Zadeva za naprej je jasna. Delamo, kar govorimo. Ne govorimo medijsko všečnih stvari. Ustvarjamo igralce in poskušamo biti všečni v igri. Vem, da za prvo mesto potrebujemo še kaj drugega. Vsekakor si želimo napredovati v vseh pogledih. Nimamo stricev iz ozadja, nimamo neomejenega proračuna, imamo pa pošteno zgodbo in verjamem, da je to začetek nekega skupnega obdobja,« je pojasnil Rožman, ki so ga med novinarsko konferenco njegovi varovanci zalili s penino. »To je bila verjetno zahvala za delo skozi vso sezono,« se je namuznil Celjan na klopi Domžal in poudaril še, da je za njegovo ekipo izjemno zahtevna sezona, v kateri so v dveh prestopnih rokih zamenjali skoraj vso ekipo in tudi trenerja, a so na koncu osvojili pokal, se uvrstili v Evropo, po novem pa imajo tudi štiri reprezentante.

Vijolični pokalni rekorderji

Rekorder po številu naslovov pokalnega prvaka v samostojni Sloveniji je Maribor, ki je bil najboljši devetkrat. Druga je nekdanja Olimpija, ki je propadla leta 2005, s štirimi naslovi. Tri naslove imata Koper in Gorica, po dva pa Domžale in Interblock, ki ne obstaja več. En pokalni naslov imajo Celje, Mura in Rudar iz Velenja.

Grenko slovo Hadžića



Ob stalnih kadrovskih spremembah pri Olimpiji se zdi, da je bil razplet pokalnega finala še najmanj pomemben, saj privrženci zmajev ugibajo o prihodnosti kluba. V prvi vrsti čakajo na prihod novega trenerja, sledilo bo novo trgovanje z igralci na veliko. Spomnimo, pozimi je v zmajevo gnezdo prišlo kar devet novincev.



»Čestitam Domžalam za zmago. Pohvaliti moram tudi svoje fante, ki so bili maksimalni ne glede na vse turbulence, ki so se dogajale. Ponosen sem na svoje igralce, sodniki pa mogoče niso bili na ravni tekme. Ne bom rekel, da je sodnik odločil tekmo, ni pa bil na ravni tekme,« je dejal trener Olimpije Safet Hadžić, ki je moštvo prevzel na začetku aprila, po odhodu Marijana Pušnika. Šef kluba Milan Mandarić mu je že pred tedni dal vedeti, da bo po koncu sezone prišel novi trener. »O moji usodi boste morali vprašati predsednika kluba. Že prej mi je dejal, da bom trener do konca sezone. Dva meseca sta bila res zelo turbulentna. Čeprav nismo zmagali v finalu, sem ponosen na igralce, zahvaljujem se vsem, tudi medijem, ki ste korektno pospremili moje delo,« je z grenkobo v glasu razlagal Hadžić, Rožman pa se je izkazal za pravega cehovskega kolega, ko je dejal: »Vem, kako je bilo Safetu, ko je prevzel ekipo. Težko si je predstavljati, kako težke trenutke je preživljal na klopi. V tem kratkem času je pokazal svoje znanje, Olimpijina igra je imela glavo in rep. Mislim, da si naša trenerska stroka zasluži več spoštovanja. Določene stvari so zame s tega vidika nedopustne. Zato tudi čestitam Safetu za opravljeno in njegovo držo.« Olimpijo v prihajajočih dneh čaka nova prenova, že šesta po vrsti v Mandarićevem obdobju od poletja 2015. Javnost zdaj čaka na imenovanje Hrvata Igorja Bišćana za trenerja Olimpije, že sedmega, odkar klub vodi Mandarić.