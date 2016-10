Dočakali velemojstra Josipa Iličića in prvenec Roka Kronavetra za zmago

Po mučnem tednu priprav zaradi zdaj že razvpite odpovedi Kevina Kampla, ki se je izgovoril na utrujenost, in poškodbe Roberta Berića je napočil trenutek, ko so morali slovenski nogometni reprezentanti pošteno strniti vrste in javnosti dokazati, da so močni, enotni in da še vedno znajo zmagovati, ko je najbolj treba. V 2. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo so s Slovaško v Stožicah odigrali tako rekoč partijo šaha. Šlo je za taktično nadigravanje z malo zrelih priložnosti za zadetek. Gostje so imeli le eno, a je strel Roberta Maka v 32. minuti Jan Oblak vrhunsko obranil. Slovenci so žalovali za neizkoriščeno priložnostjo Roman Bezjaka tik pred odmorom, ko je Korošec v težkem položaju pred vrati sprejel žogo, močno streljal, slovaški vratar Matuš Kozačik pa je žogo odbil v prečko.



Tudi v nadaljevanju smo spremljali prevlado čete selektorja Srečka Katanca, ki je zadel z menjavama. Milivoje Novaković je v 68. minuti zamenjal Valterja Birso, štiri minute pozneje pa je Rok Kronaveter vstopil namesto Jasmina Kurtića. Vezist ljubljanske Olimpije je potreboval le dve minuti, da se je znašel v priložnosti za zadetek, po lepi podaji Josipa Iličića je z razdalje s prefinjenim strelom matiral Kozačika. Navijači, ki so bili v prvem polčasu zelo zadržani, so eksplodirali, Kronaveter je zabil svoj reprezentančni prvenec za veliko in pomembno zmago, ki je bila tako rekoč nujna po neodločenem izidu v Litvi.



Jojo lahko dva dni spi



»Čestitke fantom, taktično so odigrali zelo zrelo, odgovorno. Vse, kar smo pripravili pred tekmo, so izpolnili,« je dejal Katanec, ki je malce presenetil z le enim izborom. Na položaj desnega bočnega branilca je namesto Nejca Skubica postavil Aljaža Struno. »Zanj sem se odločil po občutku. Fant je dobro grajen, dobro stoji na igrišču, fizično je zelo močan. Ko sem dal vse prednosti in pomanjkljivosti na tehtnico, sem se s sodelavci odločil zanj,« je pojasnil Srečko Nacionale. Struna, ki je pogosteje v vlogi štoperja, se je znašel zelo dobro,??e najbolj razpoložen v slovenski vrsti pa je bil Josip Iličić, ki ga je bilo polno po celem igrišču vseh 90 minut. Slovake je preigraval kot za šalo, vsake toliko je občinstvu ponudil učinkovito mojstrovino, izsilil je številne prekrške, odlično asistiral in nazadnje domiselno podal Kronavetru za zmagoviti gol. To je bil Jojo, na katerega so navijači reprezentance čakali zelo dolgo. Kaj se je zgodilo z njim? »To morate vprašati njega. Jojo je odigral maestralno, pozitiven je že kar nekaj časa. Lahko mu samo čestitam. Zdaj naj se po najboljših močeh regenerira, zaradi mene lahko dva dni lepo spi, potem pa se v torek spet izkaže,« je Katanec nasmejal novinarje. Vse kaže, da sta po lanskem burnem odnosu zvezdnik Fiorentine in šef le našla optimalno nogometno sodelovanje. Res je dobro delovalo celotno moštvo, a izpostaviti velja tudi Reneja Krhina, ki je očitno dosegel zrelost kot defenzivni vezist. »Odličen je bil. Rene je odigral vrhunsko tekmo. Dajte tem fantom čas, da se oblikujejo, da napredujejo. Vsak ima svojo zgodbo, tudi Rene. Fant ima velik potencial. Spremljam ga tako kot druge. Ko pride igralec v reprezentanco, poskušam kar najbolje izkoristiti njegove kakovosti,« je razložil Katanec, ki si zdaj želi čim hitrejše in učinkovite regeneracije svojih bojevnikov za torkov obračun z Anglijo. »Že dolgo ni bilo takšne energije v slačilnici tako pred tekmo kot po njej. Tekma z Anglijo bo na neki način nagrada. Angleži so Angleži, kultna reprezentanca. V dvoboju z njimi nimamo kaj izgubiti. Vselej se je lažje regenerirati po zmagi kot po porazu, sploh po situaciji, ki je bila v zadnjih dneh v Sloveniji. Toda časa za veselje ni, priprave na novo tekmo so že v teku, fantje morajo postoriti svoje, mi pa bomo v ponedeljek videli, kdo se bo bolje osvežil. Po pogovoru z igralci bomo poskušali izbrati najboljšo deseterico plus še tri fante za tekmo z Anglijo, ki bo precej težja kot ta s Slovaki,« napoveduje selektor.

Rizzoli živciral Katanca



Srečko Katanec ni bil navdušen nad sojenjem Italijana Nicole Rizzolija, predvsem v prvem polčasu je imel pogosto pripombe na njegove odločitve, zato je arbiter tudi prišel do njega in ga opozoril, naj se umiri. »Ne vem, kaj se dogaja. Sojenja ne bi komentiral, toda kriterij ni bil enak za obe ekipi. Morda se motim, ampak to je moje videnje,« je pristavil Katanec.

Litva zagodla tudi Škotski



V preostalih tekmah drugega kroga je Anglija na Wembleyju pričakovano premagala Malto z 2:0, v prvem polčasu sta zadela Daniel Sturridge in Dele Alli. Škotska pa je doma presenetljivo remizirala z Litvo, gostitelji so izid izenačili šele v 89. minuti. V 60. minuti je bil strelec litovski kapetan Fedor Černych, poraz Škotov je preprečil James McArthur. Izid 1:1 je vsekakor ugoden za slovensko reprezentanco, ki se je po točkah izenačila s Škotsko. Srečko Katanec je ta remi pokomentiral s ščepcem cinizma: »Gledano iz slovenskega zornega kota je ta rezultat verjetno sramota za Škotsko. Saj veste, na kaj mislim. Mislim, da Litva ni tako slaba reprezentanca, kakor si marsikdo predstavlja. Res si želim, da spoštujemo vsako reprezentanco na svetu. Je pa seveda dobrodošlo, da si na drugih tekmah nasprotniki med seboj jemljejo točke, torej da remizirajo. Kar se tiče celotnih kvalifikacij, je remi Škotske in Litve za nas zelo ugoden izid.«