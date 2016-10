Dihali so kot eden

Za njimi je bilo pet mučnih dni, pred njimi pa obveza, da na domačem stadionu v glavnem mestu zmagajo. Mučni dnevi zato, ker jih je, kakor so v izjavi za javnost zapisali slovenski nogometni reprezentanti, eden ključnih igralcev Kevin Kampl pustil na cedilu zaradi domnevne preutrujenosti. Toda ptički na vejah že čivkajo, da se ne strinja z igralnim položajem, ki mu ga vztrajno namenja selektor Srečko Katanec. Rodila se je nova afera. Kdo je kriv in kdo je žrtev? Kampl ali Katanec? Že videno, lahko ugotovimo, ko se spomnimo spora Zahovič-Katanec leta 2002 in Iličić-Katanec lani. Žrtev je vselej ista – reprezentanca in njen ugled.



Vrnimo se raje h glavnim akterjem sobotne kvalifikacijske tekme za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018 med Slovenijo in Slovaško. V Stožicah so Katančevi fantje opravili vse potrebno za zmago. »Dihali smo kot eno,« je vzneseno sporočil kapetan Boštjan Cesar in še pojasnil: »Igrali smo kolektivno, že napadalci in vezisti so izvajali pritisk na nasprotnika in zato je bilo nam v obrambi lažje. To je Slovenija, to je način, kako moramo igrati. Lahko smo zadovoljni, tako mi igralci kot vsa Slovenija. Pokazali smo, da držimo skupaj. Vedeli smo, kaj prinaša oziroma odnaša ta tekma.« Prinesla je pomembne tri točke in še veliko več: obilo samozavesti in potrditev, da fantje kljub kriznim trenutkom znajo in zmorejo, če skupaj z navijači verjamejo v uspeh. V takšnem ozračju zdaj Cesar in tovariši pričakujejo Angleže, s katerimi se bodo spopadli jutri, verjamemo, da v razprodanih Stožicah.



Prav neverjetno je, koliko lahko prinese ena zmaga. Zdaj se zdi, da bodo komunikacijski šumi znotraj Nogometne zveze Slovenije precej lažje preseženi in da je izbrana vrsta našla optimalen pristop za vsako tekmo, ki bi ji omogočil čim večji izkoristek njenih kakovosti. Pred očmi predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina se je morda zgodil zasuk v Katančevem drugem selektorskem mandatu. Popolne potrditve tega ne bomo zahtevali že v jutrišnjem obračunu z Anglijo, čeprav bi bilo lepo videti, da bi utišali moštvo treh levov. Ti so se v soboto mučili proti Malti, medtem ko so Škoti doma igrali le neodločeno z Litvo. Da, s tisto Litvo, ki je septembra vzela dve točki tudi Sloveniji. Res je: vsi znajo, popolnih avtsajderjev skorajda ni več.