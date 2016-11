Decembra znani zmagovalci slovensko-finskega natečaja Iittala 2016

Vabimo vas, da jih v tem času obiščete in oddate svoj glas za eno od šestih kreativnih rešitev, ki so jih ustvarili mladi oblikovalci in načrtovalci prostora. Zmagovalca natečaja bo tako izbralo občinstvo. Slavnostna podelitev nagrad bo 6. decembra, na dan finske samostojnosti, zmagovalna skupina pa si bo lahko ogledala tovarno Iittala in Muzej za dizajn na Finskem predvidoma še v letošnjem letu.

Natečaj, s katerim so mladi načrtovalci prostora dobili priložnost spoznavati skandinavski dizajn, je razpisalo logaško podjetje Unicommerce v sodelovanju s finsko skupino Fiskars, ki ima od leta 2007 v svojem lastništvu tudi podjetje Iittala. Iittala je v svetu poznana po svojih brezčasnih kolekcijah in funkcionalnih izdelkih za opremo interierja, ki jih že desetletja ustvarja z vrsto uglednih in svetovno priznanih oblikovalcev. Ti so zasnovali take trajnostne izdelke, da jih je mogoče uporabljati in v njih uživati vsak dan. Natečaj sovpada z letošnjim praznovanjem 80. obletnice kolekcije vaz Alvarja Aalta, s katerimi je Iittala zaslovela po vsem svetu.