Darko Milanič: Svojo kožo bomo drago prodali

LJUBLJANA – Potem ko so nogometaši Maribora v prvem krogu skupinskega dela lige prvakov doma remizirali z moskovskim Spartakom (1 : 1), jih drevi ob 20.45 čaka gostovanje v Sevilli.

Gostitelji so v prvi tekmi remizirali na gostovanju v Liverpoolu (2 : 2) in na neki način veljajo za glavnega favorita za vrh skupine E. »Tekme se bo treba lotiti odločno. Moramo biti na najvišji možni ravni. Prisotna mora biti ogromna želja, moramo se pokazati v najboljši luči in narediti vse, da se v domovino vrnemo zadovoljni. Igramo proti favoritu, kar je popolnoma jasno. Naša naloga pa je, da odigramo vrhunsko tekmo,« je dejal trener Maribora Darko Milanič. V deželi flamenka nima na voljo poškodovanih Marka Šulerja, Dareta Vršiča in Denisa Šmeja, a se strateg vijoličnih povsem zanese na bojevnike, ki bodo danes pritekli na zelenico stadiona Ramon Sanchez Pizjuan s 42.714 sedeži. Zato se posveča tudi zunanjim dejavnikom. »Pogovorili smo se, opravili nekaj treningov in našli način, kako se lotiti tekmeca. Temperaturna razlika je velika. Če smo pred tekmo v Izraelu govorili, da nas bo to nekoliko motilo, bo najverjetneje tudi v Sevilli tako. To je dejavnik, na katerega se bomo morali zelo hitro privaditi. Petnajst stopinj Celzija razlike je veliko, zraven še hrupno navijanje s tribun. To smo hoteli, zdaj smo tu in svojo kožo bomo prodali zelo drago,« je odločen poveljnik slovenskega prvaka.

Real Madrid v Dortmundu Danes so na sporedu tekme lige prvakov v skupinah od E do H. V preostalih treh skupinah so pari: Manchester City – Šahtjor Donjeck, Napoli – Feyenoord; Monaco – Porto, Bešiktaš – Leipzig; Apoel –​ Tottenham, Borussia Dortmund – Real Madrid.

Vrhovec: Tudi oni so ljudje

Maribor in Sevilla sta se pomerila v sezoni 2013/14, ko je moštvo iz Andaluzije v šestnajstini finala evropske lige izločilo Mariborčane (2 : 2, 2 : 1) in na koncu osvojilo naslov. »Vemo, kaj pomeni Sevilla v španskem nogometu in Evropi. Pričakujemo zahtevno tekmo, gremo pa jo odigrat in se postavit favoriziranemu tekmecu po robu. Sliši se nekoliko zastrašujoče, da igramo proti petkratnim zmagovalcem evropske lige, so pa tudi oni ljudje. Na igrišču se bo pokazalo, ali so boljši,« se vezist vijoličnih Blaž Vrhovec ne predaja.

Pri tem ne kaže vleči vzporednic s petkovim prvenstvenim obračunom Maribora z Aluminijem v Kidričevem, kjer si je velikan iz mesta ob Dravi zmago priigral po zasuku v končnici tekme, z današnjim izzivom na najvišji ravni. Maribor je na evropski sceni povsem drugačna ekipa kot na slovenskih zelenicah, a le takrat, ko Milaničevi varovanci 100-odstotno opravijo svoje v fizičnem in tehnično-taktičnem pogledu. Pri tem je brezpredmetno govoriti o tržni vrednosti igralcev Seville (330 milijonov evrov; Maribor 14 milijonov!) ter celotnem paketu enega izmed velikanov španskega in evropskega nogometa. Kot rečeno je Sevilla v 1. krogu iztržila remi na kultnem Anfield Roadu. »Liverpool igra povsem drugačen nogomet, izjemno napadalen. Ko igraš tako, odpiraš prostor tekmecu. Po eni strani bi vsi radi gledali nogomet, ki je brez zadržkov v fazi napada. Sevilla igra drugače. Trener je Argentinec, z izjemno disciplino in mogoče zaradi tega, ker so zelo delavna ekipa, je favorit te skupine,« meni Milanič, ki komaj čaka taktično preigravanje z dve leti mlajšim (47) argentinskim kolegom Eduardom Berizzom.

Sevilla je v soboto v španskem prvenstvu izgubila na gostovanju pri Atleticu iz Madrida (0 : 2) in je trenutno na tretjem mestu la lige. Verjetni postavi – Sevilla (4-2-3-1): Rico; Carole, Lenglet, Carriço; Mercado; N'Zonzi, Banega; Sarabia, Vazquez, Navas; Muriel; Maribor (4-2-3-1): Handanović; Viler, Billong, Rajčević, Milec; Vrhovec, Kabha; Bohar, Ahmedi, Kramarič; Tavares. Glavni sodnik bo Belorus Aleksej Kubalkov. Spartak in Liverpool se bosta drevi pomerila v Moskvi.

Kriza Domžal se poglablja V zadnji tekmi 10. kroga Prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Domžal na domačem terenu izgubili z velenjskim Rudarjem (0:1). Strelec edinega zadetka je bil John Mary. »Žal mi je predvsem zaradi igralcev, ki dajejo vse od sebe, žoga pa preprosto noče v gol. Treba se bo pobrati in še naprej trdo delati,« je dejal trener Domžal Simon Rožman, čigar ekipa je na petem mestu z 12 točkami zaostanka za Olimpijo in Mariborom, izpadla pa je tudi iz pokalnega tekmovanja.