Darko Milanič: Obeta se tesen boj do konca sezone

Slovenska nogometna jesen se še zdaleč ni končala. Še najrazburljivejši trenutek zunaj igrišč – če seveda odmislimo, da je bil Aleksander Čeferin septembra imenovan za predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) – bomo dočakali jutri zvečer, ko bodo na volilni skupščini Nogometne zveze Slovenije glasovali o novem predsedniku, odločali pa se bodo med dvema kandidatoma: Radenkom Mijatovićem in Matjažem Nemcem. Medtem so še vedno aktualne analize jesenskega dela državnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije, po katerem je na vrhu Maribor, za ovratnik pa mu diha po točkah izenačena Olimpija. Vijolični so izjemen vtis po 14 tekmah brez poraza nekoliko pokvarili s porazom v 21. krogu v Domžalah, toda trener Darko Milanič zaradi tega ni oklestil ocene učinkovitosti svojih varovancev v prvem delu PLTS. »Zelo sem zadovoljen z doseženim, pri tem pa ne gre le rezultate. Kot ekipa smo rasli iz meseca v mesec, bolje se razumemo. Že dlje sem zadovoljen z odnosom, imamo delovno, dobro ozračje. Fantje so postali tekmovalni tudi kot celota, imamo pa seveda še vedno nekatere pomanjkljivosti, in ko se januarja spet zberemo, si bomo prizadevali, da bi vse skupaj dvignili na še višjo raven. Do konca prvenstva je na voljo še 45 točk, tekem bo manj kot v prvem delu in zavedamo se, da nas čaka zahtevno nadaljevanje sezone. Nasprotnik nam kljub naši izjemni seriji ni dovolil, da bi se odlepili, tako da se najbrž obeta tesen boj vse do konca,« je dejal Milanič, ki je s sodelavci napovedal začetek priprav 11. januarja, že pred božično-novoletnimi prazniki pa bodo njegovi varovanci sami začeli individualno delati po prilagojenih programih.



V Ljudskem vrtu ničesar ne prepuščajo naključju, zato niso spustili svojih igralcev na 10-dnevni reprezentančni kamp v Abu Dabi (od 4. do 14. januarja), kjer bo selektor Srečko Katanec zbral izključno igralce iz slovenskih prvoligašev, saj gre za termin, ki ne spada v uradni koledar Mednarodne nogometne zveze (Fifa). V nadaljevanju sezone naj bi Milanič med drugimi računal na branilca Mateja Palčiča in Aleksandra Rajčevića, ki sta zaradi poškodb to jesen odigrala le šest tekem oziroma tri. V nasprotju s pričakovanji se v udarnem moštvu (še) ni uveljavil vezist Dino Hotić, ki so mu po prihodu s kaljenja v Krškem namenili dres s številko 10, a je bilo zanj to očitno prej breme kot navdih. Podobno velja za Blaža Vrhovca. Januarja se bo po poškodbi vrnil tudi eden od glavnih in najizkušenejših napadalcev Milivoje Novaković, pod Kalvarijo pa upajo tudi na nadaljevanje uspešnega strelskega niza Luke Zahoviča, ki je z desetimi zadetki skupaj z Dominikom Glavino iz velenjskega Rudarja na vrhu lestvice strelcev, čeprav je bil na igrišču pol manj časa (824 : 1696 minut). Privržence Maribora veseli še en pogled na statistiko: Dare Vršič je z devetimi asistencami prvi podajalec v prvoligaški karavani, dosegel pa je tudi štiri zadetke. Napadalec Domžal Slobodan Vuk je sicer statistično najkoristnejši igralec prvega dela sezone z osmimi zadetki in šestimi asistencami. Zdi se, da je 25. februar, ko so na sporedu tekme 22. kroga, še zelo daleč, toda dobra dva meseca bosta predvsem za nogometaše in trenerje minila, kot bi trenil. Sploh za zasedbi Maribora in Olimpije, ki se bosta že v uvodu v spomladanski del udarila med seboj v Ljudskem vrtu.