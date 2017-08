Dalmatinski test za vijoličaste

LJUBLJANA – V senci izvrstnih evropskih predstav v režiji Domžal in Maribora so taktiko za novo zmago v slovenskem nogometnem DP kovali pri Olimpiji. Veseli so, ker so končno rešili papirnato vojno ter registrirali tako težko pričakovanega in opevanega novinca Andresa Vombergarja. Jutri bo imel proti Ankaranu na Koroškem možnost, da potrdi svojo kakovost. Novinci v ligi, Primorci, pa bodo poskušali drago prodati svojo kožo. Trener Olimpije Igor Bišćan je dobil še eno okrepitev – po poškodbi se vrača Rok Kronaveter. Bišćan si želi, da bi rešil spor z navijači, saj nanj resno računa. Tokrat na Koroškem pač še ne. V Maribor v 6. PLTS prihaja prijetno presenečenje sezone NK Krško (8 točk in 4. mesto na lestvici), ki navdušuje na dalmatinski pogon. Trener je legendarni igralec vijoličastih Stipe Balajić (njegova 19 je edini upokojeni dres v NK Maribor, za katerega je zbral 230 nastopov). Pričakovati je, da bodo Štajerci zaigrali v mešani zasedbi, ker jih že v torek čaka odločilna bitka za preboj v ligo prvakov. Krizo (rezultata) po štirih porazih poskušajo premostiti v Velenju. Knapi gostijo Celjane, regionalni derbi pa je idealen za beg iz težav. Trenerja Marijana Pušnika boli predvsem zadnji poraz, Velenjčane so ugnali Sežanci. Velenjski klub je edini prvoligaš, ki je izpadel že v 1. krogu pokala NZS.



Gorica na Gorenjsko Pari 6. kroga: Triglav Kranj – Gorica (glavni sodnik Damir Skomina, danes ob 16. uri), Maribor – Krško (Nejc Kajtazović, danes ob 20.20), Ankaran – Olimpija Ljubljana (Slavko Vinčić, jutri ob 16.50), Domžale – Aluminij (Matej Jug, jutri bo 20. uri), Rudar Velenje – Celje (Rade Obrenović, v ponedeljek, 21.8., ob 20. uri).