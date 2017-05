Čudni posli: Mandarić naj bi izčrpaval Olimpijo

LJUBLJANA – Predsednik NK Olimpija Milan Mandarić je tudi večinski lastnik kluba. A kako je do tega prišel, je milo rečeno – nenavadno. Večinski lastnik ljubljanskega kluba je namreč postal zgolj za en evro.

Toliko je znašala kupnina, ki jo je za večinski delež ljubljanskega kluba od Športnega društva NK Olimpija odkupilo njegovo zasebno podjetje MM Šport. Kot je poročal Pop TV, je MM Šport sprva odkupil 51-odstotni delež kluba, prodajalec in kupec pa je bil – Milan Mandarić. Z drugo pogodbo pa naj bi MM Šport odkupil še četrtinski delež, tako da ima Mandarić zdaj v lasti kar 74 odstotkov NK Olimpija, preostalo četrtino pa ima športno društvo, ki ga prav tako zastopa Mandarič. Tudi če ta ni stoodstotni lastnik, pa si izplačuje ves dobiček kluba, ki ga je bilo lani za 1,6 milijona. Mandarić pa medtem tako rekoč sam sebi posoja tudi denar, in sicer več milijonov evrov po visokih obrestnih merah. A z dobički dolgov menda ne poplačuje, čeprav je leta 2015 NK Olimpijo kreditiral z dobrimi tremi milijoni evrov, lani pa še s polmilijonskim posojilom. Mandarić je torej kreditojemalec, kreditodajalec in porok, ki naj bi si namesto poplačila dolgov (do samega sebe) izplačeval dobiček.

»Kluba finančno ne izčrpavam«

V zvezi z dogajanjem v klubu je Mandarič v javnost poslal tudi precej dolgo pismo, v katerem zanika finančno izčrpavanje: »Pošalil se bom malo in rekel: dobro je, da so to samo ugibanja. Kot vidite, nisem prodal Olimpije, nisem zapustil kluba in ne izčrpavam ga finančno. Ravno nasprotno. V mojih vizijah je Olimpija na vrhu slovenskega nogometa, med najbolj priznanimi klubi v regiji in z vidno sledjo tudi v Evropi. V klub sem vložil veliko lastnega denarja, veliko svojega časa in energije. To počnem tudi v teh dneh. Klubu bom dal vse, kar je v moji moči.« Obregnil se je tudi ob to, da ga nekateri podijo iz Slovenije, saj na to pravi: »Enkrat bom gotovo odšel. A ne tako hitro, kot mislijo, in gotovo boste vi, dragi prijatelji, prvi, ki boste to izvedeli. Neposredno od mene.« Dodal je še, da Olimpija posluje transparentno, čeprav bo moral letos z »dodatnimi osebnimi vložki« okrepiti finance kluba.