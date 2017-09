Črni trg cveti: za vrtoglavo ceno dobite vstopnico za Ljudski vrt

MARIBOR – V četrtek sta se na dveh prodajnih mestih v Mariboru od nočnih ur naprej valili koloni ljubiteljev nogometa , ki so želeli kupiti vstopnice za nogometno ligo prvakov v Ljudskem vrtu. Vstopnice so lahko kupili samo tisti, ki so lastniki letnih vstopnic za mariborske tekme. Kupiti jih je bilo mogoče le v kompletu (Maribor bo igral s Sevillo, Liverpoolom in Spartakom), zanje pa odšteti od 85 do 105 evrov. Vstopnice bodo v redni prodaji šele od torka, a le če jih bo kaj ostalo.

160 evrov za eno tekmo

Toda vstopnice se že pojavljajo na spletni trgovini za rabljene stvari, kjer lahko komplet dobite za 600 evrov, od drugega ponudnika pa posamezno vstopnico za 160 evrov. Na facebooku je to sprožilo gnev mnogih, saj zvesti navijači očitno le niso tako zvesti … Bolj jim gre za zaslužek, kajti vstopnice so ta čas zelo vroča in draga roba.