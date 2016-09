CR7 proti svojemu Sportingu

Današnji večer v nogometni ligi prvakov bo spet nekaj posebnega za Cristiana Ronalda, ki je kljub težavam s poškodbo kolena v tem letu doživel najradostnejše trenutke v karieri. CR7 je najprej z Real Madridom konec maja osvojil ligo prvakov v Milanu, kjer je bil kraljevi klub po streljanju enajstmetrovk boljši od mestnega tekmeca Atletica, nato se je v začetku julija na vrh Evrope povzpel še z reprezentanco Portugalske na euru v Franciji. V finalu z domačo reprezentanco na Stade de France je moral Ronaldo na klop že v 25. minuti zaradi poškodbe kolena, a ima kljub temu zagotovljen naslov najboljšega nogometaša sveta v letu 2016. Toda na to priznanje bo počakal do januarja, medtem pa ga že čakajo novi izzivi in novi pohodi na lovorike.



V skupinskem delu lige prvakov je žreb Realu za tekmece v skupini F namenil Borussio Dortmund, Legio iz Varšave in Sporting iz Lizbone. Prav pri zeleno-belih iz portugalske prestolnice, kjer je zdaj eden izmed vratarjev tudi Slovenec Ažbe Jug, je Ronaldo začel veliko kariero. Z domačega otoka Madeira je namreč kot 12-letni talent odšel k uresničevanju sanj na celino k Sportingu naproti. Leta 2003 je kot 18-letnik zablestel v prijateljski tekmi z Manchester Unitedom, legendarni trener rdečih vragov sir Alex Ferguson ga je takoj vzel s sabo na Otok, vse drugo je že dobro znani del nogometne zgodovine. In nocoj se bo 31-letni Ronaldo spet pomeril z bivšim klubom, ki ga je enkrat že srečal v majici Uniteda. »To je posebna tekma, Sporting je le posebno poglavje v moji karieri. Želel sem si, da nam žreb nameni Sporting, saj mislim, da imajo dobro moštvo, dobrega trenerja v Jorgeju Jesusu. To bo zagotovo še en poseben trenutek v mojem življenju,« je bil iskren Ronaldo, ki ne bo nič kaj prizanesljiv na igrišču, kjer je vselej lačen golov in zmag. Po tisti poškodbi v finalu eura je prvič igral minuli vikend, ko ga je trener Real Madrida Zinedine Zidane poslal na igrišče za 65 minut v prvenstvenem obračunu z Osasuno. Seveda je Ronaldo zabil gol, in to uvodnega že v 6. minuti za poznejšo končno zmago galaktikov s 5:2. Po treh krogih la lige je Real sam na vrhu z maksimalnim izkupičkom točk. Toda še bolj kot špansko prvenstvo je za glavne akterje kraljevega kluba intrigantna ubranitev naslova zmagovalca v ligi prvakov. To doslej ni uspelo še nikomur od leta 1992, odkar poznamo sedanji format elitnega klubskega tekmovanja. »To je velik izziv, toda z Realom imamo vse možnosti, da znova osvojimo lovoriko. Seveda se zavedamo, da je to zelo zahtevno tekmovanje, toda razmišljamo pozitivno, da je možen še en podvig,« zagotavlja mož, ki je bil doslej trikrat razglašen za najboljšega nogometaša sveta, drevi pa bo deležen nove spodbude s polnih tribun Santiaga Bernabeua kot klubski in reprezentančni prvak Evrope. Kot živa legenda madridskega kluba! Slovenci pa bomo imeli danes pod drobnogledom še reprezentante Kevina Kampla (Bayer Leverkusen), Benjamina Verbiča (København) in Petra Stojanovića (Dinamo Zagreb). Drevišnji pari v ligi prvakov – skupina E: Tottenham – Monaco, Bayer Leverkusen – CSKA Moskva; skupina F: Real Madrid – Sporting Lizbona, Legia Varšava – Borussia Dortmund; skupina G: Brugge – Leicester City, Porto – København; skupina H: Lyon – Dinamo Zagreb, Juventus – Sevilla.