Contejev marš s Chelseajem

Nogometaši londonskega Chelseaja še naprej neutrudno meljejo tekmece v angleški premier league, kjer edini ne poznajo novoletnega premora. Z zmago proti Stoke Cityju (4:2) v 19. krogu so po polovici prvenstva na vrhu lestvice z nizom trinajstih zaporednih zmag, s čimer so izenačili rekord mestnega tekmeca Arsenala iz daljne sezone 2001/02. Morde bluze je lansko poletje prevzel nekdanji selektor italijanske reprezentance Antonio Conte. Sedeminštiridesetletnemu strokovnjaku, ki se je trenersko povsem uveljavil z vodenjem šampionskega Juventusa v obdobju 2011‒2014, je v novem nogometnem in siceršnjem okolju ekspresno uspelo uveljaviti svojo filozofijo igre in pristop k delu. Chelsea je prepričljiv kot že dolgo ne, mnogi otoški poznavalci nogometnega dogajanja so že pred tedni izjavljali, da je lovorika za angleškega prvaka v sezoni 2016/17 že vnaprej rezervirana za Chelsea. Toda Contejevi varovanci se ne predajajo zadovoljstvu, ravno nasprotno; iz tekme v tekmo grizejo kot pravi pitbuli. Italijanski šef, ki je slovel kot brezkompromisni defenzivni vezist, svojim zvezdnikom pač ne daje niti malo popusta, ko gre za borbenost, vztrajnost in zmagovito držo na igrišču. »Moji igralci so dokazali, da se lahko uspešno prilagodijo drugačnemu načinu igre. Ko zmagaš na veliko tekmah, obstaja nevarnost, da se s tem zadovoljiš in pomisliš, da pravzaprav ni pomembno, če izgubiš naslednjo tekmo. Igralci kažejo močno voljo v boju za velike dosežke. Ni nam lahko, saj ima po takšnem nizu zmag vsak tekmec dodatne razloge, da te premaga. Toda lahko mirno spim, saj vem, kakšni so moji igralci,« je po zadnji tekmi lanskega leta Conte govoril o svojih fantih. »Prvi del sezone je za nas zares neverjeten. Menim, da bo težko nadaljevati takšen niz, saj smo odigrali 19 tekem, enkrat remizirali in le dvakrat izgubili. To je izjemen dosežek,« se zaveda temperamentni Italijan, ki je dobil v roke enako zasedbo, s katero je v prejšnji sezoni pogorel kultni Jose Mourinho, ki je moral Chelsea zapustiti že na začetku decembra 2015. Tokratni zadnji mesec v letu je bil v znamenju zmag, blišča in pohval z vseh strani. Chelsea je ima po polovici sezone 49 točk, šest več od Liverpoola pred včerajšnjimi tekmami 20. kroga (43), ki ga vse uspešneje vodi nemški strateg Jürgen Klopp. Sledijo Arsenal (40), Tottenham in Manchester City (po 39), Manchester United (36)...



Kot rečeno, je Conte v roke dobil izkušeno zasedbo, ki je izgubila žar v igri. Z Apeninskega polotoka je prinesel gorečnost nove vrste in povsem prebudil prvega golgeterja lige, Brazilca s španskim potnim listom Diega Costo, ki je s 14 goli vodilni strelec premier league, pa Edena Hazarda, Cesca Fabregasa, Garyja Cahilla, Williana in druge. Ob tem se je francoski defenzivni vezist N'Golo Kante, ki je lani prišel iz vrst prvaka Leicester Cityja, izkazal za super okrepitev. Conte je do popolnosti uglasil svoj nogometni orkester. Celo tako dobro, da se je Chelsea ob nesramni ponudbi iz Azije zlahka odpovedal 25-letnemu brazilskemu reprezentantu Oscarju, ki je za odškodnino 70 milijonov evrov okrepil kitajskega prvoligaša Shanghai SIPG. Toda po odlični polsezoni še ni nič osvojenega. V nadaljevanju prvenstva bodo konkurenti dodatno pritisnili na plin, Conte ima ves čas v mislih poteze kolegov Kloppa v Liverpoolu, Arsena Wengerja v Arsenalu, Mauricia Pochettina v Tottenhamu, pa tudi Pepa Guardiole v Manchester Cityju in Joseja Mourinha v Manchester Unitedu. V norem ritmu tekem lahko prednost desetih točk hitro skopni. Chelsea bo svojo moč znova potrjeval že jutri v londonskem derbiju, ko gostuje pri Tottenhamu.