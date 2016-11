City proti Barçi najavil bogato obdobje v Evropi

Angleški ljubitelji nogometa in mediji slavijo nogometaše Manchester Cityja po njihovi zmagi proti Barceloni v ligi prvakov. Ker gre za »najboljše moštvo na svetu«, kakor pravi trener Cityja Pep Guardiola, ki je pred leti prav z Barço osvojil vse, kar se na nogometni klubski sceni da osvojiti, so na Otoku celo prepričani, da je ta zmaga s 3:1 mejnik v zgodovini kluba, ki se ne more pohvaliti s posebnimi evropskimi dosežki. Tudi tega obračuna na stadionu Etihad so se gostitelji kar malce bali. Svež je še bil namreč polom s 4:0 v Kataloniji 19. oktobra, ko je bil v 53. minuti pri izidu 1:0 izključen Cityjev vratar Claudio Bravo. Tudi tokrat je sprva kazalo, da se bo zgodovina ponovila, saj je Barcelona briljirala v prvih 30 minutah, ko je Lionel Messi poskrbel za vodstvo španskega velikana s svojim 90. zadetkom v ligi prvakov. Toda potem so se možje v sinje modrih dresih prebudili in poskrbeli za preobrat. Življenjsko partijo je odigral 26-letni nemški vezist turških korenin Ilkay Gündogan, ki je izenačil rezultat še pred odmorom, v nadaljevanju je drugi gol za City prispeval igralec tekme, Belgijec Kevin De Bruyne, Gündogan pa je z drugim zadetkom postavil še piko na i za končni izid 3:1. Guardiolovi varovanci so blesteli v igri, povsem onemogočili mogočne tekmece in sejali strah pred njihovimi vrati po bliskovitih protinapadih. Ni kaj, katalonski strateg v svojem novem klubu, kamor je prišel poleti iz münchenskega Bayerna, vse bolj uveljavlja svojo tiki-taka igro, ki jo je pred leti svetu revolucionarno predstavil z Barcelono.



Piše se zgodovina



»Barcelona je prvih 30 minut igrala neverjetno. Imeli smo težave, toda prvi zadetek nam je bil v veliko pomoč. V drugem polčasu smo izvedli veliko nasprotnih napadov. Zelo vesel sem zaradi fantov, saj smo prvič premagali najboljše moštvo na svetu,« je bil prvi medijski odziv 45-letnega Guardiole. De Bruyne, Sergio Agüero in Raheem Sterling so z vragolijami v napadu povsem zasenčili precej uspešnejši, slavnejši in bogatejši trio MNS (Messi-Neymar-Luis Suarez). Dvakratni strelec Gündogan je izvrstno deloval na sredini igrišča skupaj s Fernandinhom in Davidom Silvo ter po tekmi razumljivo sijal od sreče: »V drugem polčasu smo bili neverjetni in povsem nadigrali Barcelono. Zmaga je več kot zaslužena. Ključna stvar je bila naša mentaliteta pa tudi dobljeni dvoboji ena na ena. To je bila neverjetna tekma!«



Barcelona je doslej v petih medsebojnih dvobojih s Cityjem vselej prepričljivo zmagala, tokratno slavje angleškega moštva pa naj bi pomenilo dodaten zagon pri snovanju visokoletečih evropskih načrtov, ki ciljajo na zmago v ligi prvakov in vsakoletni evropski zgodbi najmanj do polfinala elitnega klubskega tekmovanja. Guardiola verjame, da se je začelo pisati še bogato evropsko poglavje v zgodovini kluba, ki to ime nosi že 122 let. »Bogata zgodovina pomeni, da greš vselej samozavestno v boj z največjimi klubi. Mi šele zadnje tri, štiri mesece igramo drugačen nogomet. Poskusili smo in zdaj smo se prepričali, da lahko premagamo najboljše moštvo na svetu. To je dobro tudi za prihodnje rodove igralcev v tem klubu, ki bodo rekli: 'Hej, ti fantje so premagali najboljšo ekipo!'« je pojasnjeval Guardiola, ki na Otoku zasluži 16,6 milijona evrov na leto, s Cityjem pa je podpisal triletno pogodbo.



V torkovem programu lige prvakov sta se v Madridu srečala slovenska reprezentanta Jan Oblak in Miha Mevlja. Čuvaj mreže Atletica Oblak se je s soigralci veselil zmage z 2:1 proti ruskemu Rostovu, oba člana slovenske izbrane vrste pa sta odigrala celo tekmo. Rdeče-beli, ki slavijo po granitni obrambi (šele v četrti tekmi LP so prejeli prvi gol), niso imeli lahkega dela, oba zadetka je dosegel francoski zvezdnik Antoine Griezmann, zmagovitega šele v sodnikovem podaljšku, v 93. minuti. Atletico si je dve tekmi pred koncem skupinskega dela tekmovanja že zagotovil uvrstitev v osmino finala. Na drugem koncu Evrope, v švicarskem Baslu, pa je mladi slovenski reprezentant Andraž Šporar v tekmi s francoskim prvakom PSG dobil priložnost za igro od 69. minute, ko so gostje vodili z 1:0 po zadetku Blaisa Matuidija. Gostitelji so sicer izenačili z golom Luce Zuffija, a je PSG zmago z 2:1 zagotovil Thomas Menuier.

Edino Atletico stoodstoten



Izidi 4. kroga v skupinah od A do D. Skupina A – Basel : PSG 1:2, Ludogorec : Arsenal 2:3, vrstni red: Arsenal in PSG po 10 točk, Basel in Ludogorec po 1; skupina B – Bešiktaš : Napoli 1:1, Benfica : Dinamo Kijev 1:0, vrstni red: Napoli in Benfica po 7 točk, Bešiktaš 6, Dinamo Kijev 1; skupina C – Borussia Mönchengladbach : Celtic 1:1, Manchester City : Barcelona 3:1, vrstni red: Barcelona 9 točk, Manchester City 7, Borussia M. 4, Celtic 2; skupina D – Atletico Madrid : Rostov 2:1, PSV : Bayern 1:2, vrstni red: Atletico Madrid 12 točk, Bayern 9, PSV in Rostov po 1.

Lažni alarm v Manchestru



Tri ure pred tekmo lige prvakov med Manchester Cityjem in Barcelono so izpraznili stadion Etihad v Manchestru zaradi protipožarnega alarma. Ni šlo za veliko ljudi, le za nekaj navijačev in članov domače ekipe, ki so predčasno prišli na stadion. Po pregledu so ugotovili, da je bil lažni alarm.