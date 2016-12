Čistka v zmajevem gnezdu in spokoj med vijoličnimi

Slovenski nogometni prvoligaši so končali jesenski del sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije, v vodilnih klubih Mariboru in Olimpiji pa so si oddahnili, da je po 21 krogih napočil čas za več kot dvomesečni tekmovalni premor. Ne pozabimo, Maribor se je srečno in spretno izvlekel z zmago v 20. krogu, ko ga je v Ljudskem vrtu nadigral velenjski Rudar, a knapi niso znali realizirati nobene od številnih priložnosti za zadetek. Teden dni pozneje so vijolični kazali podoben obraz v Domžalah in izgubili. Tako kot podprvakom je prave tekmovalne energije zmanjkalo tudi v taboru prvaka, Olimpiji, ki jo čaka prava kadrovska čistka. Zadnji dvoboj in remi s Krškim v Stožicah je še enkrat razgalil karakterno in igralno omejeno zasedbo zmajev. Razočaranje, ker niso izkoristili poraza Maribora in se zavihteli na vrh lestvice z dvema točkama prednosti pred večnimi rivali iz Štajerske, je veliko. »Občutki so grozni. Morda je kdo vesel, ker smo na vrhu po točkah izenačeni z Mariborom, sam pač nisem. Tekma je bila slika tega, kar smo počeli v zadnjih mesecih, nekaj malega dobrega, potem pa hitro občutek, da je to dovolj. Ko pride trenutek, ko mora moštvo pokazati, da je karakterno močno, tega ni. Tu moramo še veliko postoriti, prav tako skozi selekcijo igralcev. Težko mi je, ker nismo izkoristili ponujene priložnosti s porazom Maribora, nismo je zagrabili z obema rokama z vso željo po zmagi. Po vodstvu z 1:0 smo začeli igrati preračunljivo, in to se vedno obrne proti tebi. Ko že gori pod nogami, nimaš najboljših rešitev v igri. Vse to je bilo slabo in premalo za nas,« je ugotavljal trener Olimpije Luka Elsner, ki bo ostal za krmilom Olimpije, bo pa v slačilnici to zimo pozdravil precej novih fantov. »Prvotna ideja je, da pred talentom in znanjem gledamo na značaj igralcev in ekipe. Hočemo biti bolj dominantni, bolj tekmovalni, da bom znali stopiti skupaj, pretrpeti težke trenutke. Zato bo kar nekaj sprememb v našem kadru. Na nekaterih igralnih položajih imamo prešibko konkurenco, to so vsi bočni položaji, torej bomo morali kadrovati. Je pa to domena športnega direktorja Ranka Stojića in predsednika Milana Mandarića, da pripeljeta igralce, ki jih potrebujemo,« je pojasnil Elsner, ki se sicer še ni poslovil od enega ključnih igralcev, 30-letnega vezista Roka Kronavetra. Ta je že javno oznanil, da odhaja na Kitajsko, s čimer si je nakopal dodaten gnev navijačev. Green Dragons mu očitajo, da se je postavil nad klub, zato so ga v Stožicah pospremili z vulgarnim napisom in sporočilom, naj kar odide. »Ne vem, kako daleč je zgodba s prestopom Kronavetra. Če imate takšne informacije, je zagotovo na dobri poti, da odide. Sicer jaz nisem pravi naslov glede realizacije prestopov,« je bil diplomatski Elsner, ki bo zmaje na pripravah zbral 9. januarja.

Veliko trgovanje pri Olimpiji V Olimpiji ima zdaj pri kadrovanju škarje in platno v rokah podpredsednik in športni direktor Ranko Stojić, ki ga je predsednik Milan Mandarić pred tedni vrnil v klub, potem ko se je na hitro odpovedal Nenadu Protegi. Poenostavljeno povedano bi se Stojić najraje znebil vseh igralcev, ki jih je to poletje pripeljal Protega. To so Etien Velikonja, Leon Benko, Andraž Kirm, Leo Ejup in Đorđe Crnomarković. Toda vsi imajo veljavne pogodbe, vprašanje je tudi, ali bo klub za njih prejel zadovoljive ponudbe za prodajo ali posojo. Donosen bi lahko bil prestop mladega, 18-letnega vratarja Roka Vodiška, saj se bo januarja v ekipo vrnil Nejc Vidmar. Čaka se na nesramno dobro ponudbo za prvega strelca moštva in reprezentanta Miho Zajca, Rok Kronaveter je tako rekoč že na izhodnih vratih. Na odstrelu sta menda še Aljaž Krefl in Julius Wobay.

Novi načrti, novi upi



V Mariboru niso bili veseli remija Olimpije samo zaradi pogleda na svoj vodilni položaj na lestvici, temveč tudi zaradi tega, ker so igralci na račun naslova jesenskega prvaka dobili tri proste dneve več. Tako jim je trener Darko Milanič odredil začetek priprav 11. januarja. V Ljudskem vrtu ne gre pričakovati večjih kadrovskih sprememb. Samo ob kakšni ugodni ponudbi za njihovega varovanca bi v vijolični slačilnici nato pozdravili nov obraz. Športni direktor Zlatko Zahovič je Milaniču zagotovil, da bo do konca prvenstva v klubu tudi prvi strelec lige Luka Zahovič, ki v domovini igra kot posojeni igralec nizozemskega Heerenveena. Po začrtani poti bodo nadaljevali v tretjeuvrščenih Domžalah, ki za vodilnima zaostajajo sedem točk (46:39). Trener Simon Rožman upa, da bo aktualna zasedba ostala na kupu tudi v drugem delu sezone. V sredini lestvice se od 4. do 7. mesta gnetejo Gorica (28 točk), Celje in Luka Koper (po 27) ter Rudar (25). Skupno jim je to, da so igrali po sistemu toplo-hladno, v Celju, Kopru in Velenju so zamenjali trenerje. Na 8. mestu je prvak lige v neodločenih izidih – Krško (22). Mladi varovanci trenerja Tomaža Petroviča so remizirali kar desetkrat. Aluminij (18 točk) na vse pretege lovi Krčane, da bi se izognil devetemu mestu in dodatnim kvalifikacijam za obstanek v prvoligaški druščini. Radomlje (9 točk), kjer so zamenjali dva trenerja, so v končnici jesenskega dela nakazale, da bi lahko bile spomladi bolj konkurenčne. Tekme 22. kroga so na sporedu 25. februarja 2017, ko se bosta v Ljudskem vrtu udarila Maribor in Olimpija.