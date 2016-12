Chelsea mu je plačal za molk o spolni zlorabi

LONDON – Potem ko je nekdanji nogometaš nižjeligaških angleških klubov, danes 43-letni Andy Woodward, konec novembra sprožil velikansko afero, ko je razkril, da je bil žrtev spolne zlorabe kot nadobudni športnik, je duh ušel iz steklenice. Po njegovi prijavi so aretirali nekdanjega trenerja in iskalca talentov Barryja Bennella, pozneje pa se je vsul plaz obtožb in pričanj o temni plati angleškega nogometa v dolgih desetletjih. Pedofilija v angleškem nogometu zdaj ni več zlovešča skrivnost, dan za dnem prihajajo na plan nova pričevanja žrtev in obtožbe. Nekdanji igralci, teh je menda že 450, razkrivajo svoje tragedije, pretežno iz 70. let, javno je o tem spregovorilo 20 nekdanjih nogometašev. »Točno število igralcev, napadalcev in klubov, ki so v to vpleteni, je za zdaj še neznano,« so včeraj sporočili iz angleške nogometne zveze (FA), kjer so že sprožili svojo preiskavo. Po poročanju medijev je v ta škandal vpletenih vsaj 55 profesionalnih in amaterskih klubov. Njihovi trenerji mlajših selekcij in ogledniki, torej lovci na talente, so se bolestno znašali nad nemočnimi otroki, ki so sanjali o karierah velikih nogometašev. Včeraj so Woodward in še nekatere žrtve predstavili svojo neodvisno skupino, The Offside Trust, za pomoč zlorabljenim igralcem in njihovim družinam.



Nekdanji nogometaš angleškega prvoligaša Chelseaja, danes 57-letni Gary Johnson, trdi, da mu je klub plačal 50.000 funtov v zameno za molk o spolnih zlorabah. Johnson je za Mirror on Friday povedal, da ga je nekdanji glavni oglednik kluba Eddie Heath, ki je zdaj že mrtev, spolno zlorabljal v mlajših kategorijah. »Milijoni navijačev po vsem svetu navdušeno navijajo za Chelsea. Gre za enega največjih in najbogatejših klubov na svetu. A navijači si zaslužijo poznati resnico, kaj se je v klubu dogajalo. Mene je klub prosil, naj podpišem izjavo o prepovedi dajanja izjav. Sprašujem se, koliko je še takšnih fantov, ki so morali prav tako podpisovati izjave in molčati. Zagotovo so še drugi, ki jim je Chelsea plačeval za molk. Upam, da ne bo nobenemu klubu več dovoljeno prikrivati takšnih zlorab, nihče ne bi smel uiti roki pravice. V dobro nogometa potrebujemo popolno transparentnost,« meni Johnson, ki je bil član prve ekipe Chelseaja med letoma 1978 in 1981, klubu pa se je pridružil že 1970. kot enajstletni fant. Zdaj je razkril, da naj bi ga Heath zlorabljal od 13. leta starosti. »Počutil sem se sramotno, kot da mi je nekdo vzel otroštvo. Pozna najstniška leta sem bil povsem iz sebe, povsem uničen,« je še dejal Johnson. Heath, ki je bil glavni oglednik Chelseaja med letoma 1968 in 1979, je umrl, še preden so se v javnosti pojavile obtožbe o spolnih zlorabah. Pri Chelseaju so se že opravičili Johnsonu, hkrati pa so napovedali, da bodo tesno sodelovali s preiskovalci omenjenih nagnusnih dejanj. Zadnji v vrsti klubov, kjer so se zavedli o nizkotnem početju svojih trenerjev in oglednikov, je londonski Queens Park Rangers.



Časnik Sunday Mirror je objavil zgodbo Russlla Davyja, nekdanjega obetavnega vratarja ekipe Charlton, ki je na dogajanje oziroma na zlorabe enega od tedanjih trenerjev mladinskih ekip že leta 1986 opozoril angleško zvezo. Odgovora ni dobil nikoli, prav tako ne ve, kaj se je zgodilo z njegovim pismom. Davy, ki mu nikoli ni uspelo postati profesionalni igralec, je travmatične izkušnje razkril po 30 letih.



Nacionalno združenje za preprečevanje nasilja nad otroki (NSPCC) je odprlo anonimno telefonsko številko za prijavo spolnih zlorab in pomoč žrtvam, ki je v dobrem tednu zabeležila 860 klicev. Samo v prvih treh dneh je osebje kar 60 primerov predalo naprej policiji in socialnim službam. Večina teh primerov sega daleč v preteklost, a so predstavniki NSPCC opozorili, da je nekaj tudi svežih oziroma še aktualnih. Očitno to ni samo problem angleškega nogometa. Nekdanji podpredsednik angleške zveze in tudi bivši podpredsednik londonskega Arsenala David Dein je zatrdil, da se bo škandal razširil tudi na druge države.