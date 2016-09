Celje in Krško poganja denar iz Ukrajine in Švice

Ta konec tedna slovenski nogometni prvoligaši ne bodo v celoti spravili pod streho prve četrtine državnega prvenstva, saj je predvideni nedeljski primorski derbi med Gorico in Luko Koper preložen. Zato pa nepopolni 9. krog Prve lige Telekom Slovenije ne bo nič manj zanimiv. Že danes popoldne bo vroče v Celju, kjer gostujejo Domžale z nekdanjim trenerjem kluba iz mesta ob Savinji Simonom Rožmanom. No, tudi šef celjskih knezov Robi Pevnik je pred osmimi leti kratek čas sedel na domžalski klopi. Toda to so zgolj spomini, pomembneje je, ali so novinci veterani pod Pevnikovim vodstvom (Goran Cvijanović, Dalibor Volaš in Elvedin Džinić) že vzeli pravšnji zalet za daljši zmagoviti niz. Ozračje v klubu je toliko boljše, ker je sklenjen sporazum z ukrajinskimi investitorji, ki poslujejo prek češkega podjetja K Partners Sport Managment. Ti naj bi zapolnili polovico letnega proračuna; poskrbeli bi za plačevanje igralcev članskega moštva, nekaj naj bi vložili tudi v infrastrukturo, v zameno pa bi bili upravičeni do polovice zaslužka od prodaje igralcev. No, prvi evri še niso nakazani na klubski račun, Celjani čakajo tudi na mnenje iz Nogometne zveze Slovenije.



Tudi malce južneje, v Krškem, so ponosni na sklenjen posel s tujim poslovnim partnerjem. Vodstvo nuklearcev, ki si želijo postati stabilen prvoligaš, je podpisalo petletno pogodbo s švicarsko družbo JSP Sports Group, ki ima večletne izkušnje iz sodelovanja s športnimi klubi iz Švice, Italije in Francije. V Posavju želijo izboljšati organizacijo kluba ter dvigniti kakovostno raven domače nogometne šole. Drevi pa bodo morali predvsem veliko pokazati na igrišču, saj k njim v goste prihaja Maribor, ki je osredotočen na vrnitev na vodilni položaj na prvoligaški lestvici. Vijolični so favoriti, posebno pomenljivo pa je, da je v moštvu Krškega kar pet posojenih igralcev Maribora. To so nosilci igre Martin Kramarič, Filip Dangubić, Damjan Vuklišević in Robert Pušaver ter rezervista Dejan Vokić in Ranko Moravac. Tudi v prejšnji sezoni so za Krčane igrali člani Maribora, zato proti svojemu klubu niso igrali na podlagi džentelmenskega dogovora. Verjetno se bo trener Krškega Tomaž Petrovič podobno odločil tudi danes, s tem pa bodo gostje imeli precej olajšano delo na poti do zmage. Tovrstni dogovori klubov so sicer uveljavljena praksa povsod po svetu. Oba kluba sta si med tednom priigrala četrtfinale pokalnega tekmovanja, fizični napori pa so brez dvoma več sledi pustili na ekipi Krškega.



Vodilna Olimpija, ki jo poganjajo milijoni predsednika Milana Mandariča, bo jutri gostovala v Kidričevem. Kaj drugega kot zmaga za zmaje ne pride v poštev, trener Luka Elsner se veseli vrnitve vezista Roka Kronavetra po poškodbi in hkrati upa, da se bo odprlo napadalcem. Imena – Leon Benko, Etien Velikonja, Blessing Eleke – so vredna strahospoštovanja, a le če bodo to dokazala z zadetki. Zmaji so sicer ta teden dobili pripravljalno bazo v Termah Čatež, to pa hkrati pomeni, da še vedno niso pravi ljubljanski klub. Absurdno je namreč, da mora državni prvak iz glavnega mesta poiskati igrišča za trening sto kilometrov daleč. Olimpija morda lahko računa tudi na utrujenost igralcev Aluminija, ki so v sredo odigrali maratonsko pokalno tekmo v Kopru za zmago po enajstmetrovkah in napredovanje v četrtfinale.

Psi pregnali nogometaše



Pari 9. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije: Celje – Domžale (glavni sodnik Slavko Vinčić; danes ob 16. uri), Radomlje – Rudar (Nejc Kajtazović; danes ob 18.15), Krško – Maribor (Asmir Sagrković; danes ob 20.15), Aluminij – Olimpija (Andrej Žnidaršič; jutri ob 16. uri), Gorica – Luka Koper (preloženo na 28. september). Tekma v Novi Gorici je preložena, ker je v tamkajšnjem športnem parku ta vikend svetovno prvenstvo pasemskih psov. Morebiti bi bilo za oba kluba pa tudi za njune privržence bolje, če bi se dogovorili, da bi to tekmo odigrali v Kopru, torej da bi samo zamenjali gostiteljstvo v jesenskem delu državnega prvenstva.