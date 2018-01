Celjani za najlepši nogomet

CELJE – Nogometaši Celja so eni od tistih, ki so se sredi jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije morali soočiti z menjavo trenerja; Tomaža Petroviča je po 7. krogu konec avgusta zamenjal Dušan Kosič. Rumeno-modri so se sčasoma na lestvici dvignili do petega mesta, uvrstili pa so se tudi v polfinale pokalnega tekmovanja. »Spoznali smo, da si želimo še več tako v igri kot rezultatih. Ko smo krenili v novo sezono, smo si rekli, da nas povprečje ne zanima. S Tomažem Petrovičem smo se razšli sporazumno in v prijateljskih odnosih. Mi smo ga želeli videti na čelu naše akademije, a je imel drugačne načrte, kar spoštujemo. V Dušanu Kosiču smo dobili strokovnega, marljivega in ambicioznega strokovnjaka. Glede na razmere je iz ekipe potegnil maksimum,« je za Slovenske novice učinek moštva iz knežjega mesta ocenil predsednik kluba Miloš Rovšnik. Spomnimo, spomladi je s svojo ekipo prevzel vodenje Celja, potem ko je spodletelo sodelovanje z vlagatelji iz Ukrajine.

»Iz tega smo se precej naučili. Pri usklajevanju ciljev in izvedbe se pač ni izšlo. Spoznali smo, da je šlo za napačno poslovno odločitev, zato smo se organizirali drugače. Stavimo na domače vodstvo kluba, ki naj deluje kot prava športna družina. Naša strategija temelji na delu z domačimi fanti v naši akademiji, sodelujemo s podjetji v domačem okolju. Kot sponzorji naj naš klub prepoznajo kot dodano vrednost, kot del razvoja športa in športne kulture v Celju in okolici. Gledalce bomo prepričali s transparentnim delovanjem kluba na vseh ravneh, s predanim delom z mladimi igralci, z iskreno in pošteno borbenostjo članskega moštva za čim boljše rezultate. Prvoligaško tekmovanje je zelo izenačeno, zato ne moremo zagotoviti, da se bomo uvrstili na mesto, ki vodi v evropsko tekmovanje. A se nam takšnih ambicij ni treba ustrašiti, dopuščamo možnost, da bomo med vodilnimi ekipami,« je dejal Rovšnik, ki odločno napoveduje: »Prepričan sem, da bomo v prihodnje igrali najlepši nogomet. Naša igra bo prepoznavna, všečna, skratka optimalna glede na kakovost igralcev in trenerjev.«

Prvi mož kluba Rovšnik, ki je sicer pomočnik direktorja podjetja Slovenske železnice - Potniški promet, računa, da se bodo dobro obnesli tudi trije izkušeni novinci, napadalec Mitja Lotrič, vezista Rok Štraus in Žan Benedičič, ter mlade sile, 19-letni Dario Vizinger, 18-letni Luka Kerin in 17-letni Dušan Stojinovič. Mesto ob Savinji je zapustila kar osmerica igralcev: branilca Dejan Kelhar in Rok Jazbec, vezista Herolind Cikaqi in Luka Šušnjara ter napadalci Filip Dangubić, Nikola Gatarić, Edin Kesić in Mitja Križan. Trener Kosič ima torej na igrišču kar spodobno zasedbo za zgornji del lestvice, podobno kot predsednik v upravnem odboru. »Okrog mene je vrhunska ekipa s prvim operativcem, direktorjem Zoranom Podkoritnikom na čelu. Zahvaljujem se jim za predano delo, za vso energijo, ki jo prispevajo za stabilizacijo kluba. Pa tu ne gre samo za upravni odbor, ampak za vse, ki delujejo v klubu, od ekonomata do administracije,« je naštel Rovšnik, ki je še razkril, da Celje v tej sezoni razpolaga s proračunom 1,2 milijona evrov. Če bi veljala samo višina proračuna, Celjani dejansko spadajo na četrto mesto v Prvi ligi Telekom Slovenije za Mariborom, Olimpijo in Domžalami. A to morajo spomladi potrditi še na igrišču.