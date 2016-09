Čeferin že dela s polno paro

ATENE – Novi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je že zavihal rokave. V Atenah je včeraj vodil prvi sestanek izvršnega odbora Uefe, osrednja točka pa je bila imenovanje Grka Theodora Theodoridisa za generalnega sekretarja Uefe s polnimi pooblastili, saj je bil doslej le vršilec dolžnosti. To nalogo je sprejel potem, ko je bil nekdanji generalni sekretar Uefe Gianni Infantino februarja izvoljen za predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Sicer je znano, da bo ena prvih in najzahtevnejših nalog Čeferina in sodelavcev, da proučijo in v skladu z možnostmi tudi spremenijo pogodbo Uefe z največjimi klubi iz štirih najmočnejših evropskih lig, po kateri bi ti imeli v prihodnje zagotovljenih 16 mest v skupinskem delu lige prvakov od skupno 32. »Najbolj pomembna je klubska problematika. O tem se bom moral temeljito seznaniti in videti, kakšni so plusi in minusi tega dogovora. V preteklosti me je najbolj motilo, da v zvezi s tem nismo bili informirani, to pa se v prihodnosti ne bo več zgodilo. To je ena temeljnih stvari, šele potem pridejo na vrsto omejitve mandatov in zadeve, ki so pomembne za transparentnost, zaščito igre...,« je dejal Čeferin, ki je že tudi naznanil del svoje vizije glede lige prvakov: »Liga prvakov je najboljši športni produkt na svetu. Ne verjamem, da ustvarja največ denarja. Kot sem informiran, superbowl ustvari več denarja. Mislim, da lahko ta produkt, ligo prvakov, naredimo še bolj zanimiv. Če to uspe, bo več solidarnostih sredstev, več bo denarja za majhne države, manjša razlika bo med velikimi in malimi klubi, zvezami. Moramo se orientirati zunaj Evrope. Tam je denar. Pripravljeni so sodelovati. To je le nekaj idej.«



Idej torej ne manjka, za njihovo uresničitev so potrebni pravšnji ljudje, med njimi so tudi njegovi sodelavci z Nogometne zveze Slovenije. »Nisem še govoril z njimi. Nekaj Slovencev bo dobilo službo v Uefi. Prav je, da najprej govorim z ljudmi,« je dejal 48-letni Grosupeljčan, ki si bo kljub novim obveznostim oktobra ogledal tekmi slovenske reprezentance v kvalifikacijah za SP proti Slovaški in Angliji, v prihodnje želi v Slovenijo pripeljati tudi kongres Uefe. Poslal pa je še pomembno sporočilo v domovino: »Vsem je jasno, da bodo Slovenijo, NZS in slovensko reprezentanco obravnavali drugače kot v preteklosti. Ogromno se lahko pomaga na področju sponzorstva, tudi slovenskemu gospodarstvu. Neformalna pomoč je možna in jaz nikoli ne bom pozabil, da sem Slovenec.«