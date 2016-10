Čeferin zapustil mesto predsednika

LJUBLJANA – Dosedanji predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Aleksander Čeferin je na 12. seji izvršnega odbora NZS podal odstopno izjavo z mesta predsednika NZS. Čeferin je od 14. septembra predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), do izvolitve novega predsednika pa bo naloge predsednika NZS v skladu s statutom NZS opravljal podpredsednik Radenko Mijatović. S Čeferinovim odstopom je pričel teči 90-dnevni rok, v katerem mora NZS izvoliti novega predsednika.

Člani izvršnega odbora (IO) so sicer obravnavali še nekaj pomembnih točk dnevnega reda. IO je imenoval licenčne organe NZS za mandatno obdobje 2016–2020. Komisijo za licenciranje nogometnih klubov (1. stopnja) bo še naprej vodil Alfjo Kocjančič, vodenje licenčne komisije za pritožbe (2. stopnja) pa nadaljuje Luka Tičar. Pritožbeni komisiji so se sicer pridružili tudi trije novi člani Simon Jeglič, Tomaž Čater in Štefan Kuhar.

Člani IO so sprejeli še sklep o razdelitvi solidarnostnih sredstev lige prvakov, ki so namenjena za razvoj mladinskega klubskega nogometa v skupni višini 511.308 evrov. 80 odstotkov skupnega zneska se v skladu z navodili Uefe razdeli med klube, 1.SML/SKL oziroma 1. SNL, 20 odstotkov skupnega zneska pa se razdeli med klube 2. SML/SKL. Kot je določeno v razvojnem programu NZS in Uefe, morajo biti sredstva porabljena namensko za izvajanje mladinskih programov. Sicer pa je IO obravnaval in potrdil tudi končno poročilo o izgradnji nogometnega centra Brdo, ki je od novembra lani novi dom slovenskega nogometa.

Ob koncu seje so se člani izvršnega odbora NZS Čeferinu zahvalili za sodelovanje v preteklem obdobju in mu zaželeli veliko uspehov pri vodenju Uefe.