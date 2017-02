Čeferin razdelil 150 milijonov, objavljen seznam, kdo jih dobi v Sloveniji

NYON – Evropska nogometna zveza (Uefa), ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, je objavila zneske, ki so jih klubi prejeli za igralce, potem ko so sodelovali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in na prvenstvu v Franciji. Slovenija se sicer ni uvrstila na evropsko prvenstvo, vseeno pa je pet slovenskih prvoligašev prejelo denar za igralce, ki so za slovensko reprezentanco igrali v kvalifikacijah.

Največ od slovenskih prvoligašev je dobil Maribor, in sicer 88.941,23 evra. Domžale bodo prejele 53.480,06 evra, Celje 7640,01 evra, Olimpija 4972,07 evra in Gorica 4176,54 evra.

Uefa je sicer razdelila 150 milijonov evrov med 641 klubov iz Evrope. Največ od teh je prejel italijanski Juventus – 3,484.875,38 evra.

Uefa je še razkrila, da bo za evropsko prvenstvo 2020 v isti namen razdelila 200 milijonov evrov.