Čeferin odločno: »Nikomur nisem nič obljubljal!«

OSLO – Norveški mediji pišejo o tem, da je kandidatura slovenskega kandidata Aleksandra Čeferina za predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) in njegova obetajoča se zmaga, močno povezana z obljubami, ki naj bi jih Čeferin dal nekaterim delegatom v zameno za glasove. Predstavniki skandinavskih zvez naj bi od njega namreč dobili obljubo o podpori organizacije evropskega prvenstva. Norveški nogometni časnik Josimar je zapisal, da je Čeferina predlagal predsednik Fife Gianni Infantino, močno podporo pa naj bi imel tudi pri ruskih delegatih. Poleg evropskega prvenstva naj bi padla tudi obljuba za mesto na stolčku izvršnega odbora Uefe, mesto naj bi bilo rezervirano za Šveda Karla Erika Nilssona.

Čeferin očitke zavrača

Čeferinu se zdijo očitki absurdni, saj pravi, da kot predsednik Uefe ne bi imel nikakršnega vpliva na to, kje bo potekalo naslednje prvenstvo, in da nikomur ni obljubljal nikakršnih položajev. »Kamor koli sem prišel napovedat svojo kandidaturo, me nihče ni prosil za usluge v zameno za podporo,« je za insideworldfootball povedal grosupeljski odvetnik, ki mu je do zdaj podporo namenilo 23 držav, vse skupaj jih je v Uefi 55. Kot zadnji mu je podporo obljubil Azerbajdžan.

Za predsednika Uefe se bosta pomerila Čeferin in Nizozemec Michael van Praag, medtem ko je Španec Angel Maria Villar naznanil, da odstopa od kandidature. Kdo bo novi predsednik, bo znano že prihodnji teden.