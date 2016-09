Čeferin: Ne bom postavljal novega predsednika NZS

V svoj nogometni dom, Nacionalni nogometni center na Brdu pri Kranju, ki ga je ob navzočnosti evropske in svetovne nogometne elite odprl maja, je prišel že vidno bolj spočit, kot je bilo zaznati pred nekaj dnevi v Atenah, kjer je na izrednem volilnem kongresu Evropske nogometne zveze postal predsednik Uefe. Očitno je Aleksandru Čeferinu, od srede zagotovo najvplivnejšemu Slovencu v svetu, dobro dela vrnitev domov, da vsaj malce predahne po naporni nekajmesečni predvolilni kampanji, v kateri je obredel Evropo in prepričal kar 42 od 55 članic Uefe, da sledijo njegovemu programu. Toda na novem položaju pravega, daljšega odmora praktično ne bo poznal.



Na Brdo se je zgrnilo več deset poorčevalcev in snemalcev iz domovine in tujine. Novi šef evropskega nogometa iz Grosuplja si je vzel slabe pol ure časa za novinarska vprašanja. Samozavestno in z velikim elanom vstopa v hišo evropskega nogometa v švicarskem Nyonu, ki ima 450 zaposlenih, v prihodnjih mesecih pa namerava Čeferin vse spoznati do zadnje podrobnosti. Tja prihaja z 80-odstotno podporo v nogometni družini stare celine.



Prva liga kot svetla točka



V minulih dneh smo že pisali o njegovih prvih nalogah in obveznostih na novi funkciji, s sestopom s slovenskega nogometnega vrha pa zapušča dediščino, ki jo je ustvarjal v zadnjih petih letih. »Veliko stvari je še treba postoriti. Vsi na Nogometni zvezi Slovenije smo naredili kar velik korak na področju ligaškega nogometa. Z velikim trudom in veliko borbe z državo nam je uspelo zgraditi Nacionalni nogometni center Brdo, seveda pa je še veliko stvari, ki se lahko naredijo. Kar se tiče rezultatov slovenske reprezentance, tu nismo mogli tako močno vplivati. Pri malih reprezentancah se dobri rezultati pojavljajo ciklično, saj tako pravijo kolegi, ki so dlje v nogometu. Težko se je uvrstiti na vsako veliko tekmovanje, to se zgodi vsake toliko časa,« meni Čeferin. V njegovem obdobju je prvoligaški nogomet vidno napredoval v organizacijsko-finančnem smislu. Bolje so urejene TV-pravice, ker pa je Nogometna zveza Slovenije tudi manjšinski solastnik Športne loterije, nogomet dobi sponzorski prispevek in še spoštovanja vredne letne dividende.



Na domači sceni je osrednja tema, kdo bo zasedel vrh NZS. Kakšen je pogled Čeferina na svojega naslednika? »Že večkrat sem povedal, da ne bom postavil novega predsednika NZS. Ne delam si utvar, da imam takšno moč. Seveda mi ni vseeno, kdo bo prevzel vodenje NZS, zato bom povedal svoje mnenje, ko se bodo pojavili kakršni koli kandidati. Potencialne kandidate pa trenutno poznam samo iz medijev. Lahko samo rečem, da so nekatera imena hudo daleč od resnice. Sam ne bo javno povedal, kdo misli kandidirati. Naj se najprej prijavi, pri NZS pa bodo to ustrezno skomunicirali. Zdi se mi prav, da ta položaj zasede nekdo, ki ima dovolj volje in znanja, da bi vse skupaj dvignil na še višjo raven.«



Plačo mu bodo določili



Novi predsednik NZS bi znal pogrešati nekaj sposobnih ljudi, ki bodo s Čeferinom odšli v Nyon. »Računam na nekaj kolegov, ampak z njimi še nisem govoril, zato bi bilo nekorektno, da jih javno izpostavljam. To so veliki koraki. Težko se je vsakemu odločiti, ne da bi poznal vse podrobnosti, s katerimi še nisem seznanjen. Ko bom, bom vsekakor koga povabil, saj ljudem, ki so delali z mano, zaupam. Ker so dobri v poslu in tudi po srcu.« Čeferin bo odstopno izjavo na funkcijo predsednika NZS podal na prvi seji izvršnega odbora, do takrat je predsednik s polnimi pooblastili. Potem bo šel novim, evropskim izzivom naproti, njegovo delo bo tudi dobro plačano. Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino ima denimo letno plačo 1,3 milijona evrov. H kakšnemu znesku bo stremel Čeferin, glede na to, da namerava tudi omejiti vrtoglave zneske, ki se pojavljajo na vseh področjih Uefe? »Točnih številk ne poznam, pozanimal pa sem se, kako se določa moja plača. Obstaja poseben odbor, sestavljen iz dveh članov Uefe, ki pa nista zaposlena na zvezi, in enega zunanjega sodelavca. Ti določajo plačo predsednika, genralnega sekretarja in morda še direktorjev. Torej sam si ne določam plače, ne vem pa niti, kolikšno je imel prejšnji predsednik. Bilo je preveč napeto, da bi se ukvarjal še s tem. Iskreno, nisem šel v to na podlagi tega, koliko bi zaslužil.«

Katanec mu je zgolj čestital



Aleksander Čeferin je bil tisti, ki je prepričal Srečka Katanca, da januarja še drugič v svoji trenerski karieri postane selektor slovenske reprezentance. Znano je, da je Katanec pred meseci namignil, da bi ob odhodu Čeferina z NZS morebiti tudi sam zapustil reprezentanco. Sta se predsednik in selektor kaj pogovarjala o tem? »Srečko Katanec ima pogodbo z Nogometno zvezo Slovenije. Po izvolitvi me je poklical in mi čestital, kaj več pa se nisva pogovarjala. Verjetno se jaz o tem z njim v prihodnje ne bom več pogovarjal,« je pojasnil Čeferin.