Čeferin bo pri Uefi zaposloval Slovence

Kmalu po izvolitvi na čelo Uefe je Aleksander Čeferin napovedal, da bodo poleg njega dobili delo pri Uefi tudi Slovenci. Na sedežu organizacije v Nyonu bo, kot kaže, zaposlil štiri, poroča pozareport.si.

Čeferin bo zaposlil odvetnika Luko Zajca in še tri, s katerimi je že zdaj sodeloval pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS). To so Ilija Kitić, ki naj bi bil Čeferinov ključni nogometni operativec, Željko Pavlica, nekdanji soprog atletinje Brigite Bukovec in varnostnik nekdanjega predsednika države Janeza Drnovška in Aleša Zavrla, dosedanjega sekretarja nogometne zveze.

Kot poroča portali, naj bi vsi štirje dobili zaposlitev v Čeferinovem kabinetu.