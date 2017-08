Če bo treba, bo za Domžale zaigral tudi šofer avtobusa

LJUBLJANA – Če kdo, potem Domžalčani zagotovo pišejo eno najlepših nogometnih zgodb, saj temelji na domačnosti, preudarnosti, profesionalnosti, zmernosti in ambicioznosti. Ko napoči priložnost za korak več, v Domžalah ne oklevajo in jo poskušajo zagrabiti z obema rokama. Če je treba, občino in prebivalce preselijo v ljubljanske Stožice. Lani je tu padel West Ham, letos pa rekord po obiskanosti njihovih tekem. Kar 10.243 gledalcev je videlo neodločeni izid Domžal in francoskega giganta Olympique Marseille. Ekipi se borita za vstop v skupinski del evropske lige, o potniku tja pa bo odločala povratna tekma prihodnji četrtek v Franciji. V prvem polčasu obračuna v Ljubljani ni bilo povsem jasno, kdo je devetkratni francoski prvak in najboljši klub v Evropi iz leta 1993. Domžalčani so tekmo začeli kot naviti, v prvem polčasu so se poigravali z gosti. Dvoboji na sredini igrišča so po pravilu pripadali varovancem Simona Rožmana, ki so ves čas ogrožali francoska vrata. Za šok in hladno prho 500 francoskih navijačev je v 12. minuti poskrbel Amedej Vetrih, ki je zadel po podaji Ivana Firerja, potem ko je akcijo s prostega strela začel nogometni virtuoz Senijad Ibričić. Gostje so izid poravnali šele v 63. minuti, zadel je Morgan Sanson, za nameček so gostje dosegli še dva gola, a so ju upravičeno razveljavili zavoljo prepovedanih položajev.

Lahko tudi +2

»V prvi vrsti bi čestital svojim fantom, ki so začutili, da lahko igrajo na tako visoki ravni. Žal mi je le, ker smo imeli priložnost, da bi povedli za dva gola. To bi prevesilo jeziček na tehtnici na našo stran, razplet pa bi bil idealen. Iskreno bi se zahvalil tudi publiki, vsem nam je uspelo izboljšati rekord obiskanosti. To za nas niso male stvari!« je začel trener Rožman analizo po tekmi.

12.908 ljudi živi v Domžalah, na stadionu v Stožicah pa je bilo 10.243 gledalcev, od tega 500 iz Marseilla.

»Prvih 20 minut je bilo naših, 20 gostujočih, preostalo pa je minilo v enakovredni igri. Pokazali smo srce in borbo. Pokazali smo se v takšni luči, kot smo si želeli. Vrata naših sanj so odprta,« je dodal Rožman in zanikal, da bi jih Francozi z agresivno igro stisnili ali celo presenetili. Domžalski strateg je pojasnil, da so takšno agresijo v 2. polčasu pričakovali. »Pritisnili so nas malce višje, a so zato puščali za sabo precej prostora. To smo hoteli izkoristiti. Imeli smo dva zicerja – Jan Repas in Ivan Firer sta imela lepi priložnosti. Iz dveh čistih situacij nismo zadeli,« je povedal Rožman in razkril še, da je pred tekmo svojim fantom povedal to, kar mu je že dlje ležalo na duši. Po naših podatkih je bilo v slačilnici pred začetkom tekme zelo zabavno, igralci so padli v trans, tako pa so odigrali tudi za prvi del. »Zagotovo imamo še kakšen adut v rokavu. Če ne drugače, bom šoferja prepričal, da bo prihodnji teden pred naša vrata parkiral avtobus na stadionu Velodrome. Kakšno uro naj bo tako, mi pa bomo v tem času računali na kakšno prekinitev,« je v šali trener odgovoril na vprašanje, ali ima še kakšno presenečenje za tekmeca. Se pa domžalski strateg zaveda, da odhajajo na zahtevno povratno tekmo, na kateri je pričakovati tudi do 50.000 gledalcev. »Želim si, da bi se jih resnično zbralo toliko in da se moji igralci ne bi ukvarjali z atmosfero na tribuni, ampak z vsebino na terenu,« je pristavil Rožman.

Svaril jih je

»Igra Domžal zame ni presenečenje. Opozarjal sem pred ekipo, ki je letos izločila Freiburg, lani pa premagala West Ham. V prvem polčasu tekme v Ljubljani smo zato videli superiorne Domžale, v drugem delu pa smo bili bolj prisotni, zato smo bili tudi nagrajeni z golom in remijem,« je razmišljal francoski trener Rudi Garcia. Ta neodločen izid ob domačem izkupičku 0:0 že zagotavlja napredovanje nekdanjega evropskega prvaka. »To bi bila lahko past, doma nas zanima le zmaga,« je odvrnil Garcia in pohvalil Domžalčane. O tem, da bi koga iz ekipe slovenskih pokalnih prvakov rad v svoji ekipi, ni govoril. Potrdil pa je, da je tu več nadarjenih mladih nogometašev. Morda pa bo šel še kdo po poti Jana Repasa, ki se seli v Caen. Tako so včeraj spet pisali francoski mediji.



Prihaja Aluminij Jutri se bodo Domžalčani vrnili na slovenske tire. V 6. krogu Prve lige Telekom Slovenije bodo gostili Aluminij.