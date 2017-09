Če bi dobili Real, bi telefone vrgli stran

MARIBOR – Zgodba o vstopnicah za nogometno ligo prvakov, v kateri bo NK Maribor igral od naslednje srede pa do 6. decembra, je bolj kot športnim zgodbam podobna zgodbam o naravnih katastrofah: prvi, ki jo zaznajo, v paniki tečejo (v tem primeru v vrsto za vstopnice); ko se panika razširi do drugih, je za zadnje že prepozno. V štajerski prestolnici so s prodajo vstopnic sprožili naval, kot ga ne pomnijo, čeprav bo Maribor že tretjič nastopal v ligi prvakov; telefoni so ljudem v klubu prejšnji teden zvonili noč in dan. Dobesedno. »Prvi sms sem v petek dobil ob 5.10 zjutraj,« pove Gregor Lednik, član upravnega odbora NK Maribor in predstavnik glavnega klubskega sponzorja Zavarovalnica Sava. Po odzivih, pravi Lednik, največje zanimanje povzroča oktobrsko gostovanje Liverpoola, toda preostala tekmeca, Sevilla in moskovski Spartak, nista nič manj privlačna: »Vsak bi bil ob klubu proti vrhunski ekipi, za Krško ali Ankaran pa ni takega zanimanja,« pravi Lednik.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«