Burna nogometna jesen

LJUBLJANA – Še vedno velja, da je reprezentanca paradni konj nogometa v državi, in prav okrog nje in v povezavi z njo se je v minulih dveh mesecih dogajalo neverjetno veliko. V pisani paleti jesenskih dogodkov najbolj izstopata pohod zdaj že bivšega predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Aleksandra Čeferina na vrh Evropske nogometne zveze, potem pa je bil v osredju komunikacijski šum na relaciji Kevin Kampl––Srečko Katanec. Verjamemo, da lahko drugega že arhiviramo ter da bosta šef in zvezdnik iz bundesligaša Bayerja iz Leverkusna vse v povezavi z oktobrsko odsotnostjo Kampla zaradi domnevne preutrujenosti razčistila na štiri oči. Njegovi kolegi iz izbrane vrste so na zaplet najbolje odgovorili najprej z zmago proti Slovaški in remijem z Anglijo v Stožicah ter v petek še z zmago na Malti. Prihodnost nacionalnega moštva je zdaj videti povsem drugače kot po neslavnem septembrskem remiju v Litvi, ambicije po uvrstitvi na svetovno prvenstvo v Rusiji so znova povsem žive, legitimne in realne.

Ni lepo spremljati, kako tujci

sumljivega slovesa lomastijo po

nogometni krajini.

Čeprav bo reprezentanca kvalifikacije nadaljevala šele 26. marca, ko se bo v Glasgowu spopadla s Škotsko, ne bomo zgolj čakali na tradicionalno prednovoletno zabavo na Brdu. Petnajstega decembra bo namreč jasno, kdo bo na čelu NZS nasledil Čeferina. Za zdaj sta javno v igri dva kandidata, trenutni vršilec dolžnosti predsednika Radenko Mijatović in nekdanji predsednik NZS Ivan Simič, ki se hoče vrniti v krovno organizacijo. V zakulisju je menda še dejaven tudi podpredsednik državnega zbora Matjaž Nemec, ki pa bo verjetno že v teh dneh sporočil, da se umika, saj neuradno ne uživa pretirane naklonjenosti. Ljubitelji nogometa pričakujejo, da bi športni boj za enega od najbolj vročih stolčkov v državi prinesel tudi poznejši odločnejši in učinkovitejši spopad z anomalijami na slovenski klubski sceni. Že res, da smo dočakali zgledno organizirano zvezo s prečudovitim Nacionalnim nogometnim centrom Brdo, toda hkrati se pojavljajo ugibanja, ali se nogometna oblast v zavetju gorenjskih gozdov ni morebiti preveč oddaljila od svoje družine. Ni namreč lepo spremljati, kako tujci sumljivega slovesa netransparentno lomastijo po slovenski nogometni krajini. Za novega šefa NZS bo to dogajanje vsekakor dodaten izziv.