Burgić z dvema goloma prinesel mir Goričanom

Nogometaši Gorice so dolgo čakali na novo prvenstveno zmago, te so se nazadnje veselili v daljnem 12. krogu proti Radomljam. Očitno so spet morali doma pričakati moštvo z dna lestvice, da so našli zmagovito kombinacijo. Aluminij v obračunih z Goričani na Severnem Primorskem še ni osvojil niti točke. Modro-beli so vse tri zadetke dosegli v končnici tekme. Prvega je v 80. minuti dosegel vezist Rifet Kapić, ki je preigraval na robu kazenskega prostora, nato pa s prefinjenim udarcem zadel desni zgornji kot Aluminijevih vrat. V 87. minuti je Matija Škarabot izsilil enajstmetrovko, ki jo je uspešno izvedel izkušeni golgeter Miran Burgić. Ta je bil uspešen še v sodniškem podaljšku, ko je izkoristil podajo Bedeja Amarachija Osujija in zabil še peti gol v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije. Aluminij tudi tokrat ni izkoristil svojih priložnosti pri izidu 0:0, najzrelejši priložnosti sta zapravila Matic Vrbanec in Blaž Kramer. Kidričani niso dosegli zadetka že na peti zaporedni tekmi.



V drugem popoldanskem obračunu sta se v Velenju udarila Rudar in Krško. Zanimivo, Rudar je še naprej brez zmage proti Krčanom. Dvakrat je zmagalo moštvo iz Posavja, petkrat pa je bil izid neodločen, tako kot tudi včeraj na stadionu Ob jezeru. Pa so bili bližje zmagi gostje. V 13. minuti je po podaji iz kota z glavo za 1:0 zadel Damjan Vuklišević in šokiral domače občinstvo. Velenjčani so imeli pobudo v igri, a so bili nekonkretni v zaključnih akcijah. To so gostje izkoristili še enkrat v v 43. minuti, ko je Damir Sadiković prodrl v kazenski prostor, žogo vrnil do Martina Kramarića, ta pa je podvojil prednost gostov. Lepo vodstvo je Krško zapravilo v zadnjih minutah tekme. V 75. minuti je po podaji Denisa Grbiča s prostega strela z glavo zadel John Mary. Gostitelji so se še bolj in povsem zasluženo veselili znova v 86. minuti, ko je po Maryjevi podaji malce z leve strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom zadel Bojan Vručina. V 90. minuti so imeli domači še priložnost celo za zmago, a je bil prvi strelec lige Dominik Glavina premalo natančen. Na drugi strani je Arafat Mensah malce pozneje zatresel le zunanji del mreže in ostalo je pri neodločenem rezultatu.



Usodni Goričani in Krčani



Rezultati 19. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Rudar : Krško 2:2 (200 gledalcev; John Mary 75., Bojan Vručina 86.; Damjan Vuklišević 13., Martin Kramarič 43.), Gorica : Aluminij 3:0 (500 gledalcev; Rifet Kapić 80., Miran Burgić 87.-11m, 90.), Domžale – Radomlje, Olimpija – Celje, Maribor – Luka Koper (večerne tekme). Lestvica strelcev: Dominik Glavina (Rudar) 10 golov, Marko Alvir, Slobodan Vuk (oba Domžale) po 8,... Pari 20. kroga: Celje – Gorica (v soboto, 3. decembra, ob 14. uri), Luka Koper – Aluminij (v soboto, 3. decembra, ob 16. uri), Maribor – Rudar (v soboto, 3. decembra, ob 20.15), Krško – Domžale (v nedeljo, 4. decembra, ob 14. uri), Radomlje – Olimpija (v nedeljo, 4. decembra, ob 16.55).