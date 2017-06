Buffon proti Ronaldu za mejnik brez primere

V Cardiffu in po vsej nogometni Evropi kar vre od silnega pričakovanja pred drevišnjo finalno tekmo v evropski ligi prvakov, kjer se bosta pomerila velikana svetovnega nogometa Real Madrid in Juventus, ki sta tudi aktualna prvaka v svojih državah. Kraljevi klub iz španske prestolnice brani evropsko krono, lani je v Milanu premagal Atletico Madrid po streljanju enajstmetrovk, zdaj pa je pred galaktiki edinstvena priložnost, da kot prvi klub v zgodovini lige prvakov od leta 1992 ubranijo naslov prvaka, če bi si priigrali še 12. naslov najboljšega moštva na stari celini. Juventus je bil doslej dvakrat na vrhu, nazadnje daljnega leta 1996, ko je v Rimu premagal Ajax po izvajanju kazenskih strelov. Danes od 20.45 bomo spremljali obračun najboljšega napada in najboljše obrambe v klubskem nogometu. Realov napad je v tej sezoni lige prvakov zabil 32 zadetkov, na drugi strani je Juventus na 12 tekmah prejel zgolj tri zadetke. Spomnimo, da je stara dama ohranila mrežo nedotaknjeno tudi v četrtfinalnih obračunih z Barcelono, ki ima strahospoštovanja vredno napadalno linijo. »Oni ne dobivajo veliko zadetkov, mi pa jih veliko dosegamo. Toda to ne bo vplivalo na to, kaj se bo zgodilo. Bo pa tekma zelo lepa,« je prepričan 44-letni strateg Reala Zinedine Zidane, ki je bil z belim baletom prvak kot igralec (2002) in trener (lani). »V finale gremo s prepričanjem, da lahko domov prinesemo tudi to lovoriko,« sporoča 49-letni trener Juventusa Massimiliano Allegri. Odkar je elitno tekmovanje v formatu sedanje lige prvakov, je Real Madrid zmagal v vseh svojih petih finalnih nastopih, Juventus pa je rekorder po porazih v finalih, saj je izgubil kar štirikrat, nazadnje leta 2015 proti Barceloni.



Gigi in CR7



Osrednji osebnosti na zelenici valižanskega nacionalnega stadiona bosta vsaj na začetku tekme prvi nogometaš sveta Cristiano Ronaldo in zimzeleni čuvaj Juventusove mreže Gianluigi Buffon. »Pred dvema letoma so vsi mislili, da je bil tisti moj zadnji finale. Toda verjeti moraš svojim sanjam,« zmaga črno-belih iz Torina bi pomenila, da bi priljubljeni Gigi, svetovni prvak iz leta 2006, dobil praktično še zadnjo lovoriko, ki se mu je doslej izmikala, hkrati pa bi pri 39 letih postal najstarejši zmagovalec tega tekmovanja. Tudi zato vsi privrženci nogometa, ki jim srce ne bije za Real, privoščijo zmago serijskemu prvaku Italije. Zavedajo pa se, da bo proti CR7 in druščini to izjemno zahtevna naloga, sploh zaradi tega, ker je Portugalec v končnici sezone ujel vrhunsko formo in strelski ritem. Tudi zato, ker je Zidane modro razporejal odmore za 32-letnika, tako da je ohranil prepotrebno svežino v nogah in glavi. »V tekmo moramo iti ponižno, a hkrati pokazati pravi odnos in karakter. Pokazati moramo, da smo boljši. Juventus je izjemna ekipa, ampak mislim, da smo mi boljši. Tudi ekipa je v dobri formi, in to moramo unovčiti,« pravi Ronaldo, ki bi z današnjim uspehom četrtič postal zmagovalec lige prvakov po slavju leta 2008 z Manchester Unitedom ter 2014 in 2016 z Realom.



Dvakrat BBC



Mediji se pri obeh nogometnih gigantih radi poigravajo s kratico BBC. Pri Realu gre za napadalno trojico Karim Benzema, Gareth Bale in Cristiano Ronaldo, pri Juventusu pa za obrambni zid Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli in Giorgio Chiellini. »Moč Reala je napad. To ni skrivnost. Žogo moramo držati čim dlje od našega gola. Počutimo se močnejši in bolje pripravljene kot pred finalom pred dvema letoma. Kakovostno smo zrasli,« je prepričan Chiellini. Noben strateg nima skrbi zaradi poškodb. Za igro je nared tudi Bale, ki se je rodil prav v Cardiffu, v Walesu velja za nacionalnega junaka. »Počutim se dobro, popolnoma sem okreval. To bo poseben finale, saj bo v mestu, v katerem sem se rodil. Zdaj smo le še korak od druge zaporedne zmage v ligi prvakov,« je nestrpen Bale, trener Zidane pa ga je dopolnil: »Gareth je pripravljen, je z nami in zelo motiviran, posebno zaradi igranja doma. Prav tako so motivirani drugi igralci, in le to me zanima.« Ne bodo pa le doslej omenjeni igralci zaznamovali tega dvoboja. Zanimivo bo videti tudi učinkovitost obeh brazilskih branilcev, Marcela v dresu Reala in Danija Alvesa, ki je v Juventus prišel iz Barcelone. Tekma bo poseben izziv tudi za nemška vezista Tonija Kroosa in Samija Khediro. Člana Juventusa Khedira in Gonzalo Higuain sta nekdaj igrala za Real, na drugi strani pa je Alvaro Morata med letoma 2014 in 2016 nosil dres Juveta. Jasno je eno – na vsakem igralnem položaju je vrhunski zvezdnik. Vsi skupaj zagotavljajo spektakel brez primere. Verjetni postavi – Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanić; Dani Alves, Dybala, Mandžukić; Higuaín; Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modrić, Casemiro, Kroos, Isco; Benzema, Ronaldo. Tekmo bodo sodili Nemci s Felixom Brychom na čelu, četrti sodnik bo Srb Milorad Mažić.

Lyon osvojil ligo prvakinj



Nogometašice iz Lyona so zmagovalke evropske lige prvakinj, potem ko so v finalni tekmi v valižanskem Cardiffu po izvajanju 11-metrovk premagale francoski PSG s 7:6. V rednem delu in dveh 15-minutnih podaljških ni bilo golov. Olympique Lyon je četrtič osvojil najimenitnejšo klubsko tekmovanje na stari celini. Najboljši je bil tudi v letih 2011, 2012 in 2016, medtem ko je PSG drugič igral v velikem finalu, na svojem prvem leta 2015 je moral priznati premoč nemškemu Frankfurtu. V tem tekmovanju je dvakrat slavil Wolfsburg, enkrat pa tudi Potsdam. Za varnost poskrbljeno



V Cardiffu bodo poskrbeli za največjo varnostno operacijo doslej. Samo na stadionu bo 6000 varnostnikov, prvič v zgodovini bo finale lige prvakov na stadionu pod zaprto streho. Millenium je s 74.500 sedeži največji zaprti stadion v Evropi in drugi na svetu, večji je le tisti od ekipe Dallas Cowboys iz lige ameriškega nogometa (NFL) z 80.000 sedeži.