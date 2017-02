Buffon in Casillas kot vino

V prvem medsebojnem obračunu v osmini finala lige prvakov se bosta na stadionu Dragão pomerila Porto in Juventus, stalna udeleženca elitnega klubskega tekmovanja. Glede na uspehe na evropski sceni v zadnjih sezonah in dominacijo na domačih tleh je favorit za napredovanje torinski Juventus, ki tudi ne skriva ambicij, da končno spet pride do konca, potem ko je bil najboljši na stari celini v daljnih letih 1985 in 1996. Tudi Porto je bil dvakrat evropski prvak, v letih 1987 in 2004. Na evropski sceni sta se nogometna velikana srečala trikrat, dvakrat je zmagala stara dama iz Torina (tudi v finalu nekdanjega pokala pokalnih zmagovalcev leta 1984), enkrat pa je bil izid neodločen. Toda vse to je zgodovina, današnja tekma bo spisala novo zgodbo. Tokratna ima že pred prvim žvižgom nemškega sodnika Felixa Brycha prav poseben pridih, saj bosta mreži čuvala legendarna vratarja, 35-letni Španec Iker Casillas, ki so ga pred dvema letoma, po 25 letih zvestobe kraljevemu klubu, pregnali iz Real Madrida kot odsluženega, in štiri leta starejši Gianluigi Buffon, ki mrežo Juveta čuva že od leta 2001. Z bogatima karierama plenita pozornost v vsakem kotičku nogometnega planeta, poleg dolgotrajne in uspešne športne poti pa imata še marsikaj skupnega. V prvi vrsti izjemno medsebojno spoštovanje. Casillas je nedavno tvitnil Buffonu: »Kaj misliš? Zame si ti najboljši!« Ikona italijanskega športa mu je odvrnila: »Jaz ne izbiram. Midva sva najboljša!«



Medtem ko je Buffon še naprej številka 1 tudi v moštvu azzurrov, so Casillasa po selitvi na Portugalsko prečrtali tudi v španski reprezentanci. »Ko preživiš toliko časa v enem klubu, se je težko hitro prilagoditi na novo okolje. Morda lani nisem dosegel ravni, ki sem jo želel. Nisem se počutil najbolje. Ker nisem bil vpoklican v reprezentanco, sem imel več časa, da se osredotočim na svoje predstave v klubu. Takoj sem videl učinek. Najprej se je treba ustaliti v klubu, potem se lahko zgodi marsikaj,« Casillas še ni obupal nad reprezentančnim dresom, v katerem je v 167 nastopih osvojil vse, kar se da osvojiti, to pa je doživel tudi z Real Madridom. Zanimivo, da ima Buffon enako število nastopov v izbrani vrsti, a ima manj lovorik. Tako je tudi na klubski sceni, saj med drugim z Juventusom še ni zmagal v ligi prvakov. Intrigantni sta tudi srčni izbranki vratarskih šampionov; obe sta namreč športni novinarki in kajpada pravi lepotici. Casillas je denimo po zmagi na svetovnem prvenstvu kar med intervjujem poljubil novinarko Saro Carbonaro, lani se je z njo poročil. Buffon je svoje srce oddal televizijski voditeljici Ilarii d'Amico, potem ko je bil prej poročen s češkim modelom Aleno Šeredovo. Evropska nogometna srca pa bodo – razen tistih od privržencev obeh klubov – manj vneto bila ob drugem današnjem obračunu med Sevillo in Leicester Cityjem, ki se po osvojitvi naslova angleškega prvaka v tej sezoni bori za obstanek v premier league. Pa lahko pripravi podvig v ligi prvakov?