Brez skrbi, Kampl je spočit

Nogometna jesen je na vrhuncu, klubsko smetano pa predstavljajo tekme lige prvakov. Danes in jutri so na sporedu tekme 3. kroga, začeli bodo v skupinah od E do H. Bundesligaš Bayer iz Leverkusna, za katerega igra slovenski reprezentant Kevin Kampl, bo drevi gostil londonski Tottenham. Kampl je razburil slovensko javnost z odpovedjo sodelovanja na zadnji reprezentančni akciji zaradi preutrujenosti. Kot kaže, se je dobro odpočil, saj je v soboto odigral vso prvenstveno tekmo proti Werderju v Bremnu, kjer je sicer podal za gol svojega moštva, a se moral sprijazniti s porazom (2:1). Bayer je doslej zbral dve točki z remijem proti CSKA Moskva doma in Monacu v gosteh. Na drugi strani je Tottenham doma izgubil z Monacom in zmagal v Moskvi. Obe ekipi bosta napadli zmago, je pa za Bayer v tem trenutku precej bolj nujna kot za Londončane. Ob Kamplu bo zanimivo spremljati tudi 24-letnega južnokorejskega ofenzivnega vezista Heunga-Mina Sona, ki je lani iz Bayerja prestopil v Tottenham, potem ko je za farmacevte v dveh sezonah odigral 62 tekem in dosegel 21 zadetkov.



Drugi slovenski reprezentant Benjamin Verbič bo z danskim prvakom Københavnom gostoval pri angleškem prvaku Leicester Cityju, ki je v novi sezoni premier league daleč od vodilnih položajev, v soboto je doživel hud poraz pri Chelseaju (3:0). Leicester City je sicer dobil obe dosedanji tekmi lige prvakov z Bruggom in Portom, med elito pa so uspešni tudi Verbičevi, saj so remizirali s Portom v gosteh, doma pa premagali Brugge. Verbič je na prvi tekmi vstopil dobrih 20 minut pred koncem, v drugem dvoboju pa je igral 70 minut. Točka na vročem terenu v Angliji bi za igralce Københavna pomenila, da lahko že resno razmišljajo o napredovanju v osmino finala, kar bi bil pravi podvig za severnjake.



Zagrebški Dinamo – modro majico nosi tudi Petar Stojanović – v Maksimiru pričakuje Sevillo. Hrvaškega prvaka po novem vodi Bolgar Ivajlo Petev, ki bo iz avstajderja v skupini H (poraza z Lyonom 0:3 in Juventusom 0:4) poskusil narediti bolj konkurenčno moštvo. Stojanovića ni bilo v moštvu ob petkovi zmagi proti Slavenu Belupu v gosteh. Morda ga Petev želi spočitega za dvoboj z mojstri iz Andaluzije.



Najboljši slovenski sodnik Damir Skomina bo drevi skupaj z rojaki v akciji na stadionu Jose Alvalade v Lizboni, kjer se bosta v skupini F pomerila Sporting in Borussia Dortmund. Pari 3. kroga lige prvakov (vse tekme ob 20.45) – skupina E: Bayer Leverkusen – Tottenham, CSKA Moskva – Monaco; skupina F: Sporting Lizbona – Borussia Dortmund, Real Madrid – Legia Varšava; skupina G: Brugge – Porto, Leicester City – København; skupina H: Lyon – Juventus, Dinamo Zagreb – Sevilla.