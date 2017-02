Branko Ilić bo steber obrambe zmajev

Slovenski nogometni prvaki so v svoje vrste vrnili izgubljenega sina, nekdanjega slovenskega reprezentanta Branka Ilića, ki namerava v domačem mestu zaključiti kariero. Izkušeni osrednji branilec je podpisal dveinpolletno pogodbo, prav danes praznuje 34. rojstni dan, tako da si je s pomočjo vodstva Olimpije pripravil res lepo rojstnodnevno darilo, že danes pa bo slavljenec v letalu na poti v Turčijo, kjer bodo zeleno-beli v prihodnjih dveh tednih opravili ključni del priprav pred nadaljevanjem sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije. »V tretje gre rado. S športnim direktorjem Rankom Stojićem sva se prej že dvakrat pogovarjala o mojem prihodu v Ljubljano. Zelo vesel sem zaradi tega, po drugi strani pa je to tudi velika odgovornost. Ni namreč majhna stvar igrati za Olimpijo, marsikateri igralec bi bil rad na mojem mestu. Najpomembneje je, da se čim prej priključim ekipi, v kateri je veliko mladih in kakovostnih igralcev. Seveda jim bom z veseljem pomagal, verjamem, da bomo postali močna ekipa,« je dejal Ilić, ki se vrača v zmajevo gnezdo po več kot enajstih letih. V tem obdobju je postal slovenski reprezentant (63 nastopov, 1 gol) in od leta 2007, ko je zapustil Domžale, igral v številnih tujih klubih: Betisu iz Seville, Moskvi, Lokomotivi iz Moskve, Anorthosisu, Hapoelu iz Tel Aviva, Partizanu, Astani in nazadnje lani v Urawi Red Diamonds na Japonskem. »Branko je za nas velika pridobitev, tako v športnem kot tudi človeškem pogledu. S svojimi izkušnjami nam bo pomagal na igrišču in zunaj njega. On je človek Olimpije in Ljubljane. Prepričan sem, da smo tako on kot mi pravilno izbrali in da bomo skupaj dosegli lepe uspehe,« pravi Stojić. »Vsak trener, ki dobi takšno okrepitev, ima lahko nasmeh na obrazu. Zelo zadovoljen sem, da je naša skupina dobila takšnega igralca. Branka poznam osebno, vem, da premore enkratne človeške vrednote. Imamo mlado ekipo, ki je zelo ambiciozna in potrebuje pri tem nekaj nadzora. Branko bo znal voditi stvari na igrišču in tudi zunaj njega. Z njegovim prihodom smo dobili ogromno. Komaj čakam, da začnemo skupaj delati,« je dejal strateg zmajev Luka Elsner.



Sicer je Ilićeva predstavitvena novinarska konferenca minila v razočaranih tonih predsednika Olimpije Milana Mandarića in Stojića. Ne strinjata se namreč z medijskimi zapisi, kako da je Olimpija igralsko oslabljena (prišlo je šest novincev, odšli so Dejan Kelhar, Miha Zajc in Antonio Delamea Mlinar, zanesljivo pa bo odšel tudi Rok Kronaveter) ter da moštvo izgublja slovensko identiteto. »Zelo zadovoljen sem, kako se klub razvija. Zadovoljen sem tudi z zimskim prestopnim rokom, v katerem smo bili zelo zaposleni. Mislim, da ni pomembno, kdo igra za Olimpijo. Pomembno, je, da zmagujemo, da smo prvi v Sloveniji in da čim več dosežemo v Evropi. Navijači nas na koncu ne bodo spraševali, katere nacionalnosti so igralci, ampak kakšne rezultate smo dosegli. V nekaterih medijih so me razočarali zapisi, da Olimpija pada, ker slovenski igralci niso več njena udarna moč. V našem moštvu imamo kakovostne in karakterne igralce,« je med drugim dejal Mandarić in napovedal prihod še enega, morda dveh novincev za napad Olimpije, medtem ko še vedno iščejo ustrezen klub za Kronavetra.